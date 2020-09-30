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Zor durumdaki hastaya Karaman’dan şefkat eli

İZMİR HABERLERİ  | 30.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman, uzun süredir aşırı kiloları ve rahatsızlığı sebebiyle evinden çıkamayan hastanın tedavisi için seferber oldu.Bornova Atatürk Mahallesinde aşırı kiloları sebebiyle evinden çıkamayan hastanın çağrısına, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman duyarsız kalmadı.

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman, uzun süredir aşırı kiloları ve rahatsızlığı sebebiyle evinden çıkamayan hastanın tedavisi için seferber oldu.
Bornova Atatürk Mahallesinde aşırı kiloları sebebiyle evinden çıkamayan hastanın çağrısına, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman duyarsız kalmadı. Bornova İlçe Sağlık Müdürü Vahap Tevfik Oğuz’la birlikte hastayı evinde ziyaret eden Karaman, “Öncelikle hastamızın hastaneye kaldırılması gerekiyor. Ardından da doktorlarımızın uygun gördüğü şekilde tedavisi yapılacak” dedi.

"Ne olur bize yardım edin”
Atatürk Mahallesindeki evinde 84 yaşındaki annesi Arife Kışova ile yaşayan ve aldığı aşırı kiloları sebebiyle yaklaşık 4 yıldır evden çıkamayan Metin Oktay Kışova’yı tanıyanlar, AK Parti İlçe Başkanlığına ulaştı. Rahatsızlığı sebebiyle 220 kiloya ulaşınca evinden çıkamadığı gibi, sağlığının da bozulmasıyla ne yapacağını şaşıran Metin Oktay Kışova, yakınları ve akrabalarının destekleriyle bugüne kadar gelebildiğini belirtti. Yardım çağrısı üzerine, Bornova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Vahap Tevfik Oğuz ve yönetim kurulu ile birlikte hastayı evinde ziyaret eden Hasan Ali Karaman, “Geçmiş olsun” dileklerini iletip teşkilat olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Yaşlı annesi ile birlikte kaldığı için ihtiyaçlarını karşılayamadığını, hareket kabiliyetinin sıfır olması sebebiyle de yerinden bile kalkamadığını belirten Metin Oktay Kışova, “Yaklaşık 4 yıldır bu haldeyim. Annemin kendisi de hasta. Bana bakmaya çalışıyor ancak yerimden bile kalkamıyorum. Ne olur bize yardım edin” diye konuştu.

"Ne gerekiyorsa yapılacak"
Hastayı dinledikten sonra gerekli görüşmeleri yapan Hasan Ali Karaman ise, “İlgili doktorlarımızla görüştük. Öncelikle hastamız, özel ambulansla evinden alınacak ve kısa sürede tedavisine başlanılacak. Uzun süre yatmaktan dolayı çeşitli rahatsızlıklar da zuhur etmiş. Uzun süreli bir tedavi süreci bekliyor. Bu sürecin biz de takipçisi olacağız. Nerede zor durumda olan vatandaşımız varsa ulaşmaya çalışıyoruz. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, sürekli mahallelerde ve vatandaşlarımızın emrindeyiz. Allah hayırlı şifalar versin” ifadelerini kullandı. Hasta, ziyarete çok sevindiğini ve gösterilen ilgi sebebiyle teşekkür ederken, Dr. Vahap Tevfik Oğuz ise hastanın daha önce palyatif bakım ekipleri tarafından kontrol edildiğini, gerekli ilaçlarının yazıldığını belirtti.

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