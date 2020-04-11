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Zor günlerde güzel örnek: ekmekler kapılara kadar ulaştırdı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’in de bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü halkın yanında olmak için kapıdan kapıya dolaşarak ekmek ulaştırıyor.Dün gece saat 24.00’da başlayan yasağın duyurulmasın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından , “İlan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince tüm ekmek fırınları açık olacak, mahalle, cadde ve sokaklarda vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçları araç dağıtım filoları vasıtasıyla yerine getirilecektir” diye bir paylaşım yapmıştı.Bugün ise vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması için emniyet tarafından görevlendirilen ekip sabah erken saatlerinde vatandaşlara hizmet etmeye başladı.

Eskişehir’in de bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü halkın yanında olmak için kapıdan kapıya dolaşarak ekmek ulaştırıyor.
Dün gece saat 24.00’da başlayan yasağın duyurulmasın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından , “İlan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince tüm ekmek fırınları açık olacak, mahalle, cadde ve sokaklarda vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçları araç dağıtım filoları vasıtasıyla yerine getirilecektir” diye bir paylaşım yapmıştı.
Bugün ise vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması için emniyet tarafından görevlendirilen ekip sabah erken saatlerinde vatandaşlara hizmet etmeye başladı. Görevliler, temel ihtiyaçları kapsamında birçok konuda vatandaşın taleplerini yerine getirirken gıda da en temel ihtiyacı olan ekmekler halkın kapılarına kadar ulaştırıyor.
Yapıldığı çalışmalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından duyurulunca vatandaşlar bu zor günlerde böyle güzel çalışması için kendilerine teşekkürlerini iletti.
Öte yandan, emniyet görevlileri ise yasak süreci boyunca vatandaşlara yardım etmeye devam edeceği belirtildi.

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İkieylül Eczanesi
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