YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. ‘Zoraki Takip’ izleyenleri kahkahaya boğdu

‘Zoraki Takip’ izleyenleri kahkahaya boğdu

İHA İHA
01.02.2024 15:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi çerçevesinde AKM’de sahne alan “Zoraki Takip” isimli yetişkin tiyatrosu, izleyenleri kahkahaya boğdu.

‘Zoraki Takip’ izleyenleri kahkahaya boğdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Kültür Etkinlikleri, birbirinden keyifli programlarla sona erdi. Türkiye’nin tanıdığı sanatçı, yazarlar, akademisyenler ve uzman isimlerin konuk olduğu ocak ayı takvimi “Zoraki Takip” isimli tiyatro gösterisiyle final yaptı. Sakarya Kent Konseyi Gençlik Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen yetişkin oyunu, Adapazarı Kültür Merkezi’nde AKM’de kültü/sanat dostlarıyla buluştu. Sakaryalıların yoğun ilgi gösterdiği programda bazı anlarda kahkahalara boğdu, bazen ise verdiği mesajlarla düşündürdü.

1600’lerde yaşamış Fransalı dünyaca ünlü oyun yazarı ve oyuncu Molire’nin yazdığı “Zoraki Takip” oyununu Sakarya’daki bu gösteride meddah sanatçısı Seçkin Bayramoğlu yönetti. Katılımcılar, keyifle geçen oyun sonunda Büyükşehir Belediyesi’ne organizasyon için teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, yaptığı paylaşımda tüm Sakaryalı sanatseverleri Şubat Ayı Kültür Takvimi’nde yer alan en özel etkinliklere davet etti. Etkinlik takvimi www.sakarya.bel.tr adresinde yayınlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandıAydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı
Marmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandıMarmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandı
Büyükşehir Müzeleri 5 yılda yaklaşık 4 buçuk milyon ziyaretçi ağırladıBüyükşehir Müzeleri 5 yılda yaklaşık 4 buçuk milyon ziyaretçi ağırladı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
08:02
Öğle
13:17
İkindi
15:56
Akşam
18:21
Yatsı
19:43

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Oğuz eczanesi
Adapazari
Atlas eczanesi
Ferizli
Adanur eczanesi
Adapazari
Kirkpinar eczanesi
Sapanca
Çağlayan eczanesi
Akyazi
Nur eczanesi
Kaynarca
Ebru eczanesi
Pamukova
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.