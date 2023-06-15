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Zorkun cam seyir terasında son aşamaya gelindi

15.06.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Belediyesi, şehrin cazibe merkezi olma yolunda önemli bir projeye daha imza attı.

Zorkun Yaylası Şenlik tepesinde 120 bin metrekare alan üzerinde yapılan ‘Cam Seyir Terası’ şehre ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan önemli ölçüde katkı sağlayacağı ifade edildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen, DOĞAKA destekli Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi’nde yapımı süren Cam Seyir Terasında çalışmalar son aşamaya geldi. Belediye Başkanı Kadir Kara, yapımı son aşamaya gelen cam seyir terasıyla ilgili Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindeki protokol üyelerine bilgi verdi.

Belediye tarafından Osmaniye’ye kazandırılan bu önemli tesisin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Kadir Kara, “120 dönüm arazi üzerinde İdari bina, 250 metrekare Kır Lokantası, 2 adet Yöresel Ürünler Sergi ve Satış yeri, Kır Kahvesi, 2 adet Büfe, 10 adet Kameriye, 30 adet Piknik ünitesi,12 adet Barbekü, 4 adet Bay-Bayan WC, 8 adet çeşme ve bulaşık yıkama yeri, 4 adet her biri 250 metrekare Çocuk Oyun Alanı,1 adet voleybol, 1 adet basketbol ve 1 adet futbol sahası, 1500 metrekare olmak üzere zipline, dev salıncak ve 10 oyun grubundan oluşan Macera Parkı, 250 metrekare alana sahip Serbest Oyun Alanı, 250 metrekare alana sahip Cam Seyir Terası, Spor Tesisi Destek Binası ve 1000 metrekare Amfi Park bulunmaktadır”dedi.
Cam Seyir Terası tanıtım gezisine Vali Yılmaz ve Başkan Kara’nın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, 12’nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan, OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy ve MHP İl Başkanı Yusuf Çomu katıldı.

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