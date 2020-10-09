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Zorla senet imzalatan 4 kişi gözaltına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Bodrum’da zorla 1 kişiye senet imzalatan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir güzellik salonunda zorla 1 kişiye senet imzalatıldığı öne sürülen 4 kişi için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Zorla senet imzalatan 4 kişi gözaltına alındı

Bodrum’da zorla 1 kişiye senet imzalatan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir güzellik salonunda zorla 1 kişiye senet imzalatıldığı öne sürülen 4 kişi için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. İşyerinin kameralarını inceleyen ekipler M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S isimli şüphelileri tespit etti. Kimlik ve adres bilgilerine ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şahıslar adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan incelemelerin ardından S.A.’nın cep telefonunda, senetlerin fotoğrafları tespit edildi. M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zorla senet imzalatan 4 kişi gözaltına alındı

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Merkez
Damla Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
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