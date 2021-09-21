Zorlu Enerji, 81 ilde elektrikli şarj ünitesi desteği sunuyor

Zorlu Enerji, sıfır emisyonlu kesintisiz ulaşım için 81 ilde 650'den fazla noktada yaklaşık 1200 elektrik şarj ünitesiyle hizmet veriyor.

Şirketten Dünya Sıfır Emisyon Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji Türkiye'deki kurulu gücünün yüzde 87'sini ve elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor.

Operasyonlarının ve yatırımlarının merkezine sürdürülebilirliği, inovasyonu, Ar-Ge ve teknolojiyi alan şirket, "Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yaptığı yatırımlarla sektöre öncülük ediyor.

Elektrikli araç şarj istasyonu (ZES) markası ile kullanıcılarına temiz enerji ile elektrikli araçlarını şarj etme imkanı sağlayan Zorlu Enerji, ayrıca karbon ayak izini sıfırlama hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu Enerji'nin fosil yakıtlı araçlara alternatif olarak elektrikli araçların altyapı koşullarının sağlanması için 2018 yılında kurduğu ZES markası, 81 ilde 650'nin üzerinde noktada 1200'e varan soketle kullanıcılarına temiz enerji ile elektrikli araçlarını şarj etme imkanı sağlıyor.

Özellikle şehirlerdeki karbon emisyonunu azaltacak elektrikli araç şarj istasyonu ZES ile yatırımlarını artıran Zorlu Enerji, Doğu Avrupa başta olmak üzere global arenadaki altyapısını hazırlıyor.

Şirket, ayrıca Türkiye'deki tek elektrikli araç paylaşım platformu olan "electrip" uygulaması ile de sıfır emisyonlu ulaşım ekosistemine destek sunuyor.

