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Zorlu Enerji, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu

26.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu Enerji, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu

Zorlu Enerji'nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren kalibrasyon merkezi, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğal gaz sayaçlarında kanunen periyodik olarak yapılması gereken muayeneler için başvurular tüm ülkede başladı.

Kalibrasyon merkezi, dağıtım şirketleri ve tüketicileri ekstra maliyetten kurtarılması, çevrenin ve tüketicinin korunmasında büyük rol oynuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine 28 Şubat'a kadar yapılması gereken bu zorunlu süreç, dağıtım şirketlerinin Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi'ne takip numarasının bildirilmesiyle başlıyor ve yıl sonunda yapılan mutabakatla tamamlanıyor.

Zorlu Enerji’nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki uluslararası standartlarda çalışan kalibrasyon merkezi, bu kapsamda doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene, şikayetli muayene ve arızalı muayene bakımları için sayaçları kabul etmeye başladı.

Zorlu Enerji, evsel doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonunu ve RMS-A/B/C tipi istasyonlarda yer alan basınç ve sıcaklık transmitter kalibrasyonlarını çok hassas cihazlarla gerçekleştirerek sertifikalandırıyor.

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, kalibrasyon ve ayar hizmetini yönetmelik ve mevzuatlar dahilinde teknik şartnamelere uygun, güvenilir bir şekilde gerçekleştirirken detaylı raporlama (SAP-ISU / Fiori / Mobil) ile sayaçların zamanında teslim edilmesini ve raporlama süreçlerini kalibrasyon işleminin tamamlanmasıyla birlikte aynı anda sağlıyor.

- Dağıtım şirketlerine geri bildirimlerde bulunuluyor

Zorlu Enerji, kalibrasyon için getirilen tüm sayaçların kontrolünü titiz bir şekilde gerçekleştirirken varsa sayaç müdahalelerini tespit ediyor ve izlenecek süreç ile ilgili müşteriyi bilgilendiriyor.

Ayrıca periyodik muayene, arıza, kalibrasyon talebi konularında laboratuvara gelen on binlerce sayacın teknik kriterlerini göz önünde bulundurarak veri kümesi oluşturan Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, elektronik ortamda hazırlanan bu veriler üzerinden farklı değişkenleri göz önünde bulundurarak bilimsel metodolojiler referansında dağıtım şirketlerine geri bildirimlerde bulunuyor.

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi yetkilileri, doğal gaz dağıtım bölgesi yetkililerini ziyaret ederek yasal metroloji, mevzuat, balans yönetimi, kalibrasyon sonrası sayaç performansı, ömür analizi ve diğer teknik hususlar konusunda birebir olarak geniş kapsamlı bilgilendirme yapıyor.

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