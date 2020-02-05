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Zorlu Enerji, rüzgar enerjisi şirketinin satışını gerçekleştirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.02.2020 21:16 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, rüzgar enerjisi şirketinin satışını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji, bugün itibarıyla Sarıtepe ve Demirciler RES'lerine sahip Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin yüzde 100 hissesini Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’ye devretti.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre, varlıklarını verimli şekilde değerlendirerek sermaye yapısını güçlendirmek ve yeni döneme daha güçlü girmek istediğini Aralık 2019’da açıklayan Zorlu Enerji, 135 MW kurulu gücü bulunan Gökçedağ Santrali’ni işletmeye devam edecek.

Önümüzdeki dönemde yeni yatırım fırsatlarını değerlendirecek olan Zorlu Enerji’nin satış sonrası üretim portföyünde yurt içinde 7 hidroelektrik, 1 rüzgar, 4 jeotermal ve 3 doğal gaz santrali, yurt dışında ise Pakistan’da 1 rüzgar ve İsrail’de 3 doğal gaz santrali yer alacak.

Şirketin toplamda 1,006 MW olan kurulu gücünün yüzde 61’i yenilenebilir kaynaklara dayanırken Türkiye’deki kurulu gücünün ise yüzde 85’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor.

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satış Zorlu Enerji

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