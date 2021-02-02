Zorlu Enerji’den yenilenebilir enerji hamlesi

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji, Manisa’da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere ‘Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi’ kuracak.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir biçimde kullanımına yönelik olarak devlet ve özel sektör tarafından desteklenen birçok çalışma yapılıyor. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevre dostu ve yenilenebilir enerji üretiminin öncü şirketlerinden bir olan Zorlu Enerji, Manisa’da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’ni, inşa edeceği 3,58 MWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) desteğiyle hibrit santrale çeviriyor. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından jeotermali ana kaynak, güneşi ise yardımcı kaynak olarak bir araya getiren proje, kullandığı teknoloji bakımından da Türkiye’de birleşik enerji santrallerinin öncü örneklerinden biri olacak.