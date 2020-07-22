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Zorlu Enerji’nin Kütahya ofisi taşındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.07.2020 13:07 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Kütahya’daki ofisini Kütahya Belediyesi Hizmet Binası’na taşıdı.

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Kütahya’daki ofisini Kütahya Belediyesi Hizmet Binası’na taşıdı. Yenilenen ofis, Kovid-19 pandemisine yönelik tüm önlemler dikkate alınarak tasarlandı.

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki önemli şirketlerinden Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Kütahya’daki ofisini Kütahya Belediyesi Hizmet Binası’na taşıyarak geniş bir alanda hizmet vermeye başladı. Yapılan bilgilendirmede şirket; yeni ofisiyle turnike sisteminden sıra takip ekranlarına, engelli tuvaletinden bebek bakım odasına kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yaparken koronavirüs salgınına yönelik önlemleri de artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bankoları solid paravan ile kaplayan Zorlu Enerji, çalışma alanlarında sosyal mesafeyi koruyabilmek adına da gerekli düzenlemeleri yaptı.

Müşteri memnuniyeti odaklı yeni ofis
Yeni ofisinde müşteri memnuniyetine odaklanan şirket; turnike, sıra takip ekranları, bekleme alanları, engelli tuvaleti gibi uygulamalarla işlemlerini daha rahat bir ortamda gerçekleşmesini sağlayacak. Anket butonu uygulamasıyla müşteri memnuniyetini sürekli takip eden Zorlu Enerji, geri bildirimler doğrultusunda hizmet kalitesini artırmayı planlıyor.

Yeni ofiste koronavirüs önlemleri artırıldı
Yenilenen Kütahya ofisi ile şirket, müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşırken koronavirüs salgınına karşı önlemlerini de artırdı. Turnike sistemiyle içeriye müşteriler alınırken ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Çalışma alanları çalışanlar ile müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi korumak amacıyla düzenlenirken bankolar solid paravanla kaplandı.

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