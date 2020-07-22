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Zorlu Enerji’nin Uşak ofisi taşındı

UŞAK HABERLERİ  | 22.07.2020 13:10 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Uşak’taki ofisini Atapark Meydanı’na taşıdı.

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Uşak’taki ofisini Atapark Meydanı’na taşıdı. Yenilenen ofis, Kovid-19 pandemisine yönelik tüm önlemler dikkate alınarak tasarlandı.

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki önemli şirketlerinden Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Uşak’taki ofisini Atapark Meydanı’na taşıyarak geniş bir alanda hizmet vermeye başladı. Yapılan bilgilendirmede şirket; yeni ofisiyle sıra takip ekranlarından engelli tuvaletine, bebek bakım odasına kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yaparken koronavirüs salgınına yönelik önlemleri de artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bankoları solid paravan ile kaplayan Zorlu Enerji, çalışma alanlarında sosyal mesafeyi koruyabilmek adına da gerekli düzenlemeleri yaptı.

Müşteri memnuniyeti odaklı yeni ofis
Yeni ofisinde müşteri memnuniyetine odaklanan şirket; sıra takip ekranları, bekleme alanları, engelli tuvaleti gibi uygulamalarla işlemlerin daha rahat bir ortamda gerçekleşmesini sağlayacak. Anket butonu uygulamasıyla müşteri memnuniyetini sürekli takip eden Zorlu Enerji, geribildirimler doğrultusunda hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yeni ofiste koronavirüs önlemleri artırıldı
Ayrıca şirketin yenilenen Uşak ofisi, müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşırken koronavirüs salgınına karşı önlemlerini de artırdı. Müşteriler içeri alınırken ateş ölçümleri gerçekleştirilirken çalışma alanlarında çalışanlar ile müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi korumak amacıyla düzenlemeler yapıldı ve bankolar solid paravanla kaplandı.

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