Zorlu Grubu'ndan 8 Mart'ta "Eşit Bi'Hayat" mesajı

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında "Eşit Bi Hayat Mümkün" diyerek hayata geçirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarıyla kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımının güçlenmesine katkı sunmaya devam ediyor.

Holding açıklamasına göre, grubun çeşitli sektörlerinden gönüllü yaklaşık 100 kişilik bir çalışma grubuyla ve komiteyle beraber yönetilen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla grup içerisinde bir dönüşüm yaşanıyor.

5 ana sektörde, 33 bine yakın çalışanıyla Zorlu Grubu'nda toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalar; çeşitlilik ve kapsayıcılık ekseninde söylem, iş ortamı ve iş birlikleri başlıkları altında stratejik yol haritasıyla ele alınıyor.

Zorlu Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladığı mesajda ise "Eşitlik Elimizde" diyerek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için farkındalık yaratmanın da ötesinde harekete geçerek bu konuda değişim yaratmanın bizim elimizde olduğuna işaret ediyor.

- "Ortak akıl ve ruhla bütüncül çözümler üretmeye odaklanmalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, tüm dünyada kadınların uğradığı ayrımcılık ve eşitsizliklerin, toplumsal ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Anlık çözümlerden ziyade, herkesin elini taşın altına koyduğu, sistem temelli bir dönüşüme ihtiyacımız var. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında fırsat eşitliğini hayatın her alanında savunuyoruz. Eşitlik ve adalet ilkesine dayalı bir dünya düzenini ancak hep birlikte bir seferberlikle kurgulayabiliriz. Bunun için katılımcı bir yaklaşımla, ortak akılla bütüncül çözümler üretmeye odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Zorlu Grubu olarak, "Herkes için Eşit Bi'Hayat mümkün" diyerek bu konuda değişimi tetikleyen birçok aksiyon aldıklarını aktaran Melik, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla 2020 yılında Eşit Bi’Hayat manifestomuzu yayınladık. Bu yıl da Eşit Bi’Hayat stratejimiz doğrultusunda yaklaşık 33 bin Zorlu Grubu çalışanını kapsayan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine başlıyoruz. Bu eğitimle toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili temel kavramların daha da pekiştirilmesini, konuyla ilgili bilgi düzeyini ve duyarlılığı bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. Bu eğitimi, önce tedarikçilerimiz, sonra da tüm paydaşlarımızın kullanımına açıp herkesin faydalanabileceği bir formatta yayınlamayı da hedefliyoruz.

Kadınların hayatın her alanında, özellikle de ev içinde yoğun emekle çalıştığını biliyoruz. Küresel salgın ile birlikte bu yük gözle görülür biçimde arttı. Evde geçirilen süre artarken, uzaktan çalışma düzeni ile de birlikte ev işleri ve çocuk-yaşlı bakım dahil birçok işi kadınlar üstlendi. Her geçen gün de savaş, göç, yoksulluk gibi meseleler derinleşiyor; kadınlar ve çocuklar için eşitsizlikler artıyor, koşullar zorlaşıyor. İş dünyasında ise iş-yaşam dengesine gereken özenin gösterilmemesi, eşitlikçi ve kapsayıcı yaklaşımların eksikliği, dışlayıcı uygulamalar, ücret adaletsizlikleri, cam tavanlar, zayıf şirket kültürleri bu koşulları zorlaştırıyor. Eşitlik Elimizde ve biz istersek bunu hep birlikte değiştirebiliriz. Ancak bunun için kadınları daha fazla dinlemek, temsiliyetlerinin güçlenmesini sağlamak ve kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla fırsat eşitliği ilkesine dayanan, ortak akıl ve ruhla bütüncül çözümler üretmeye odaklanmalıyız."

- "33 bin Zorlu Grubu çalışanını kapsayan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine başlıyoruz"

Melik, bu anlayışla geçen yıl Eşit Bi'Hayat manifestosunu yayınladıklarını belirterek, "Manifesto doğrultusunda söylem, iş ortamı, paydaşlarla iş birliği dahil her alanda fırsat eşitliğini gözeterek hareket etmeyi hedefleyen bir iş kültürünü adım adım inşa ediyoruz. Bu yıl da yaklaşık 33 bin Zorlu Grubu çalışanını kapsayan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine başlıyoruz. Alanında uzman kurumlarla iş birliği içerisinde, oldukça kapsamlı bir müfredat hazırladık. Bu eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili temel kavramların daha da pekiştirilmesini, konuyla ilgili bilgi düzeyini ve duyarlılığı bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz ve herkesin kullanımına açık olan Eşit Bi'Hayat Sözlüğü ve kurum içinde ofis programlarında hayata geçirdiğimiz otomatik söylem kontrol mekanizmasıyla günlük hayatta ve Grup olarak yürütülen iletişim çalışmalarımızda cinsiyetçi söylemlerden uzak durulması ve bu konuda farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, şiddete ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı olan bir kurum olarak "Ev İçi Şiddeti Önleme Politikası"nı da yayımladıklarını aktaran Melik, şunları kayddetti:

"2021 yılında toplumda şiddete yönelik farkındalık oluşturmak, şiddet türlerini anlatmak ve insanlara şiddete maruz kalmaları durumunda başvurulabilecek kanallar ile ilgili yol göstermek adına bir iletişim kampanyası başlattık. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili farkındalık yaratmanın da ötesinde çok daha somut adımlar atmamız gereken kritik bir sürece girdik. Zorlu Grubu olarak, kapsayıcılık ve çeşitlikten beslenen kurumların her zaman daha fazla sürdürülebilir değer yaratabileceği düşüncesiyle kadınların önündeki görünür ya da görünmez engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Eğitimden dildeki cinsiyetçi söylemlerin değişmesine, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden kadın çalışan ve yönetici sayısının artırılmasına kadar birçok konuda aksiyon alıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşma yolunda 100 ayı aşkın bir süre kaldı ve zaman giderek daralıyor. Tüm başlıklarda, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında, farkındalık yaratmanın da ötesinde çok daha somut adımlar atmamız gereken bir dönem. Biz de 2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s) imzacısı olan bir kurum olarak eşitliğin bizim elimizde olduğu bilinciyle özellikle de son 5 yılda toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı birçok çalışma başlatmış bulunuyoruz. Hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, ön yargılardan ve ayrımcılıktan uzak durmak aslında bizim elimizde. Eğer istersek her birimiz bu değişim ve dönüşüme liderlik edebiliriz. Daha iyi, daha eşit bir geleceği hep birlikte kurgulayabiliriz."

