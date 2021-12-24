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Zorlu Holding ve Sabancı Holding'e "başarılı gönüllülük" ödülleri

24.12.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl çevrim içi gerçekleştirilen törende "En Başarılı Gönüllülük Programı" kategorisinde büyük ödül Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi Programı'na verildi. Sabancı Holding'in Yarın Bizim Projesi ise "En Başarılı Gönüllülük Projesi" ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından düzenlenen 14. Gönülden Ödüller kapsamında Zorlu Holding ve Sabancı Holding ödüle layık görüldü.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'nin açıklamasına göre, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Gönülden Ödüller, 14. kez sahiplerini buldu.

Bu yıl çevrim içi gerçekleştirilen törende "En Başarılı Gönüllülük Programı" kategorisinde büyük ödül Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi Programı'na verildi. Sabancı Holding'in Yarın Bizim Projesi ise "En Başarılı Gönüllülük Projesi" ödülünü aldı.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, birlikte yaşama kültürünün, paylaşmanın önemini gün geçtikçe çok daha derinden hissettiklerini bildirdi.

Ilgaz, "Bu anlayışı hayata geçirebilmek, iş yaşam dengesini sağlamak ve kendini gerçekleme fırsatı gönüllülükle sağlanıyor. Çalışanlarına gönüllülük ortamı sunarak toplumda iyileşmenin parçası olmayı seçen şirketlerimize, tüm gönüllülerini aktif vatandaş olma yönünde cesaretlendirdikleri için teşekkür eder, bu yolda başarılı uygulamalarıyla hepimize örnek olanları tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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