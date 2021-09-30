Zorlu Holding'de yatırım alan kurum içi parlak fikirler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding'in sürdürülebilirlik vizyonu "Akıllı Hayat 2030" stratejisi doğrultusunda çalışanların yaratıcılığını ve girişimci fikirlerini hayata geçirmelerine zemin açan, aynı zamanda da inovasyon odaklı, çevik ve dinamik bir kurum kültürünü pekiştiren kurum içi girişimcilik programı "Parlak Bi'Fikir"in ikinci döngüsünde yatırım alan üç takım, Be Right Back, Geliverio ve Ne Ekersen oldu.

Holding açıklamasına göre, 8 aylık bir maratonu bitiren ve yüzlerce fikir arasından seçilen takımlar, girişim yolculuklarına Zorlu Holding'in yüzde 25 ortaklığında birer startup olarak devam edecek. Ortaklık kapsamında Zorlu Holding'den hukuk, muhasebe, insan kaynakları, finans, iletişim gibi başlıklarda destek alacaklar. İki aşamalı olarak yapılması planlanan yatırımın ilk aşamasında her bir takıma 500 bin TL yatırım yapılacak.

Yatırım alan girişimlerden Be Right Back, akıllı ekranları oyun bilgisayarlarına dönüştüren bir platform geliştiriyor. Geliverio, kargo şirketlerine kolay gönderi deneyimi sağlarken işletmelere dinamik fiyatlama ve hızlı teslimat ile en uygun kargo alternatiflerini sunan bir uygulama üzerine çalışıyor. Ne Ekersen ise çiftçilerin hasat, makine ve birçok teknoloji hizmeti almasını kolaylaştıran tarım platformu geliştiriyor. Elektronik ürünlerin servis ihtiyaçlarını uzaktan çözmeye yönelik bir platform geliştiren Selffix takımı ise Vestel yöneticilerinin destekleri ile iç proje olarak çalışmalarına devam ediyor.

- "İnovasyon ve teknoloji odaklı çözümler üretmenin gücüne inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, "Parlak Bi'Fikir" programının Zorlu Grubu'nun Akıllı Hayat 2030 yolculuğunda dönüştürücü rol üstlendiğini belirtti.

Dünyanın ve Türkiye'nin türlü meselelerle yüzleştiği bir dönemde, etki gücü yüksek bir grup olarak inovasyon ve teknoloji odaklı çözümler üretmenin gücüne inandıklarını aktaran Yüngül, şunları kaydetti:

"Sorumlu yatırım holdingi olma yolunda, sürdürülebilirlik hedeflerimizle hareket ederken, radikal dönüşümlere ayak uyduran çevik, dinamik bir yönetim anlayışı ve yılmazlık ilkesiyle hareket ediyoruz. Her yeni güne 33 bini aşkın bir aile olarak başlıyoruz. Bu ailenin her ferdinin de yeni dünyanın ihtiyaçlarına yanıt verme, çözüm ortağı olma isteği, yaratıcılığını, girişimci ruhunu güçlendiren bir çalışma ortamında etki gücünün farkındalığıyla hareket etme sorumluluğu ve arzusu da var.

Bu gerçeklerden yola çıkarak, ortak akıldan, kolektif çalışma prensiplerinden beslenen, esneklik çeviklik ilkeleriyle uyum kapasitesi yüksek bir kurum kültürünü güçlendirmek adına zemin açmaya devam edeceğiz. Yatırım yaptığımız kurumumuzdan çıkan yeni girişimler, direkt sektörlerimizle ilintili de olmayabiliyor. Bunu da grubumuz adına yeni iş alanlarını tecrübe etmemizi kolaylaştıran, aynı zamanda toplumsal, çevresel sorunlara yanıt veren etki yatırımcılığı bakış açısıyla da değerlendiriyoruz. Yatırım portföyümüzde her geçen gün bu yaklaşıma paralel gelişiyor."

- "Köklü bir dönüşümü gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz"

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt da "Parlak Bi'Fikir" ile inovasyonu bir iş yapış biçimi haline getirerek sadece yatırım alan takımların değil uzun dönemde tüm Zorlu Grubu'nun dahil olduğu bir değişim ve dönüşüm sürecini başlattıklarını ifade etti.

Kurum içi girişimcilikle startup modelini Zorlu Holding içerisine taşımaya başladıklarını belirten Salt, şu değerlendirmede bulundu:

"Birlikte öğrenip birlikte dönüşerek Zorlu Grubu’nda sistem temelli, köklü bir dönüşümü gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. Kurumsal reflekslerimizden sıyrılarak, sürekli inovasyon düşüncesiyle hareket ederek ve girişimci bakış açısını içselleştirerek bir startup gibi davranmayı öğreniyoruz. Elbette bunun büyük kurumsal yapılar için kolay olmadığının farkındayız, ama bu dönüşümü tüm Zorlu Grubu'na yaydığımızda nasıl bir dinamizm yaratabileceğimizi de Vestel Ventures'ta edindiğimiz tecrübeler sayesinde gayet iyi biliyoruz.

İlk döngü bu açıdan hepimiz için bir öğrenme süreciydi ve bunu ikinci döngü ile bir üst seviyeye taşıdık. Sadece yatırım alan takım üyesi arkadaşlarımızın değil, süreçte mentorluk veren, jüri üyesi olarak katkılar sunan yöneticilerimizin, projenin yönetiminde aktif rol oynayan çalışma arkadaşlarımızın da girişimcilik ve inovasyon kasları güçlendi. İlk iki döngü bizim için bir ısınma süreciydi, bundan sonraki döngünün ise kurum içi girişimcilikte bizim için bir hızlandırıcı rol üstleneceğine inanıyorum."

- İkinci döngüye 700'ü aşkın başvuru

"Parlak Bi'Fikir"in ikinci döngüsünde Zorlu Grubu genelinde yapılan açık çağrıya 720 fikirle çalışanlardan yanıt geldi. Çok sayıda çalışan da takımlarda yer almak için başvuru yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda fikirler ve bu fikirler etrafında birleşen takımlar seçildi. Bu takımlar, çalıştaylar, bootcamp, açık alan ve bireysel dönüşüm atölyeleriyle 200 saate yakın online çalışma gerçekleştirdi. Takımlar, design-thinking ve lean startup metodlarını kullanarak fikirlerini danışmanlarının ve Vestel Ventures ekibinin katkılarıyla geliştirdi.

Her hafta 8 online buluşma ile süreç boyunca 112 buluşma, ek eğitimler, ilham buluşmalarıyla da bir araya geldiler. Süreç boyunca Parlak Bi'Fikir'in birinci döngüsünde takımlarda yer almış ancak yatırım alan ekiplerde bulunmayan kişilerden oluşan Zorlu Grubu inovasyon elçileri grubu da takımlara destek oldu ve ilk döngüdeki tecrübelerini de aktarma fırsatı yakaladılar.

Yatırım alan parlak fikirler arasında şunlar yer alıyor:

"Be Right Back (BRB) Onur Can Kılıç, Pelin Kumcular ve Yarkın Yetkin: Be Right Back, yeterli donanıma sahip olmayan oyuncuların, yüksek performans ve kapasite gerektiren oyunları oynayabilecekleri güçlü bilgisayarları internet üzerinden kullanabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda güçlü bilgisayar sahiplerine donanımlarını kiralayarak gelir edebilme fırsatı sunan bir paylaşım ekonomisi yaratıyor. Güçlü bilgisayar sahibi olan partnerler bilgisayarlarını BRB platformu üzerinde listeleyerek kullanıma sunarken, oyuncular ihtiyacı olan donanıma internet üzerinden ulaşabiliyor. BRB'nin gelecek vizyonu ise kendi 'streaming' teknolojisini geliştirerek, global donanım paylaşım platformu olmak.

Geliverio Adnan İnce ve Ulaş Çavuş: Geliverio, işletmelere dinamik fiyatlama ile en uygun kargo alternatiflerini sunarken kargo şirketleri için kolay gönderi alımı sağlayan bir yazılım uygulaması. Uygulama, gönderi adresi ve hacmine göre en uygun fiyat ve en hızlı teslimat hizmeti veren kargo firmalarını anlık olarak sunuyor. Girişim, ücretsiz yazılım sunarken gönderi başına komisyona dayalı bir gelir modeli ile çalışıyor.

Ne Ekersen Emre Taşkıran ve Gökay Sert: Ne Ekersen, tarım teknolojileri geliştiren büyük şirketler ve startuplar ile çiftçiler arasında iletişim kurulmasını sağlayan bir tarımsal teknoloji girişimi. Çiftçinin diğer çiftçilerle çeşitli cluster tipi topluluklarda efektif bir şekilde iletişime geçip iş geliştirebilmesini sağlayan 'tarımsal bütünleştirici rol'e sahip 'super app' tipi mobil uygulama ile bu konuda yenilikçi çözümler üretiyor. Hizmet gelirinin yanı sıra ilan, reklam ve ürün satışına dayalı bir gelir modeli var."

Vestel iç projesinde ise şu proje yer aldı:

"Selffix Burak Özdemir, Özgün Uçankale ve Kutay Kutlu: Selffix, elektronik ürünlerin servis ihtiyaçlarının uzaktan analizi ve çözümünü sağlayan bir servis platformu. Üreticilere sunulan platform ile çağrı merkezlerinin uzaktan bağlantı ve AR teknolojisi ile kullanıcılarının problemlerini uzaktan çözmesi hedefleniyor. Sorunun çözülemediği vakalarda da ön analiz çalışması yapılarak, servis ziyaretinin hazırlıklı yapılması ve tek seferde sorunun çözülmesi hedefleniyor. Böylece elektronik eşya markalarının satış sonrası maliyetlerinin azaltılması ve hizmet sürelerinin kısaltılarak müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor."

