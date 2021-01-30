Zorlu şartlarda çalışan ormancılara ziyaret

Sen Düzce Şubesine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Toç-Bir-Sen Düzce Şubesi, zorlu kış şartlarında çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Aksu ve Fındıklı orman işletme şefliklerini ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Kış aylarında zor şartlarda çalışarak Düzce’nin ormanlarında düzenleme ve yenileme yapan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Aksu ve Fındıklı Orman İşletme Şeflikleri’nde ki personellere Memur-Sen Düzce bünyesinde çalışmalarını sürdüren Toç-Bir-Sen Düzce Şubesi tarafından ziyaret edildi.İşletme şefi Mustafa Görkem Ciritçioğlu ve ekibi ile bir araya gelen şube yetkilileri kış şartlarında başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Ayrıca, sorun ve sıkıntılarını da dinleyen sendika yetkilileri gerekli çözüm için ilgili kurumlar ile görüşmeler sağlayacak.

