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Zorlu süreçte canla başla çalışıyorlar

DÜZCE HABERLERİ  | 01.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Düzce’de bu zorlu süreçte esnafın krediden faydalanması için canla başla çalışan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi çalışanları esnafa çağrı yaptılar.

Düzce’de bu zorlu süreçte esnafın krediden faydalanması için canla başla çalışan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi çalışanları esnafa çağrı yaptılar. Çalışanlar “Bu zor süreci hep birlikte sağlıkla atlatalım. Biz esnafımızın her zaman yanındayız. Sizler evden çıkmayın, hayat eve sığar. Evde kalın, sağlıkla kalın” dediler.
Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından korunmak için Düzce’de bir çok tedbirler alındı. Bu süreçte ekonomik sıkıntı çeken esnaf için Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi canla başla mücadele ediyor.

“Evden çıkmayın biz sizi arayacağız”
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Müdürü Engin Sivrikaya, bu süreçte esnafların mağdur olmaması için gayretle çalıştıklarını belirterek “Bizler sizlerin bu süreçte mağdur olmamanız için elimizden gelen tüm gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’ün talimatı Birlik Başkanı Ertan Taşlı’nın önderliğinde yoğun başvurularınız titizlikle hiçbir üyemizin hakkını zayi etmeden sonuçlanması için Halk Bankası ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Sizlerin iş yerleri kapalı o yüzden lütfen evlerinizden çıkmayın. Bizler işlemler tamamlanınca hızla sizleri arayarak kredilerinize ulaşmanızı sağlayacağız. Devletimizin yaptığı uyarılara lütfen uyalım. Bu zor süreci hep birlikte sağlıkla atlatalım. Biz esnafımızın her zaman yanındayız. Sizler evden çıkmayın, hayat eve sığar. Evde kalın, sağlıkla kalın” dedi.

Esnaflardan çalışanlara teşekkür
Esnaflarda kooperatif çalışanlarına teşekkür ederek “Bu sıkıntılı ve riskli süreçte ilimiz esnafı için verdiğiniz mücadele tebrike ve takdire şayandır. Bu gayretli ve riskli çalışmanız reel ekonomiye olan katkı yadsınamaz, verdiğiniz destek yapılan gayretli çalışmalarınız sayesinde esnafın ve çalışanın evine iş ve aş olarak girebildiğinden dolayı sizleri tebrik ediyorum” dediler.
Bir başka esnaf ise “Esnafımıza hizmet eden kıymetli kardeşlerim sizden Allah razı olsun, bizim için çalışmanız takdire şayan alkışlıyorum” dedi.

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Merkez
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Merkez
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Merkezkkonutlar
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Akcakoca
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