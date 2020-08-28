Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarları ve oradaki kadınların anlatıldığı Yazar İpek Ongun’un ’Zoru başaranlar’ kitabı tanıtıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu tanıtım toplantısına, Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra, kitabın yazarı İpek Ongun, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, üretici kadınlar ve basın mensupları katıldı.

Kitabın belgeseli büyük beğeni kazandı

Mezitli Belediyesi Amfitiyatroda gerçekleşen etkinlikte, kadın üretici pazarlarının kurulma ve kitabın yazılma süreci hakkında bilgiler verildi. Kitabın aşamalarının anlatıldığı mini belgesel katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Yaşamından kesitlerin sunulmasının ardından kürsüye gelen yazar İpek Ongun, kitabın ilk teklif edildiğinde yaşadığı heyecanı anlattı.

Başkan Neşet Tarhan’ın kendisini arayarak davet ettiğini anlatan Ongun, “Aldığı ödüllerle ve gerçekleştirdikleri başarıyla kadın üretici azarlarını yakından biliyordum ancak kitabın yazma fikri beni son derece heyecanlandırdı. Büyük onur duydum. Çünkü Mezitlili kadınların mücadelesi tüm dünyaya örnek olacak başarının öyküsü aslında. Bunun bir parçası olmak en büyük mutluluk” dedi.

Kitabı yazarken yaşadıklarından kesitler de aktaran Ongun, “Kadın üretici pazarları, kadınlarımızın bilinçlenmesi ve gelecek kuşaklara önemli bir miras bırakması açısından son derece önemli. Görüştüğüm kadınlar bunu büyük gururla dile getirdi. Daha önce ev ve tarla arasında sıkışıp kalmış kadınlarımız şimdi aile bütçesine katkıda bulunan, geleceğe umutla bakan bireyler haline geldi” diye konuştu.

Böylesi önemli bir esere imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ongun, “Başkanımız Neşet Tarhan’ın, ileri görüşlülüğü ve muhteşem bir ekibin özverisiyle hayata geçen üretici kadınlarımızın yaşam öyküsünü yazmak bana nasip olduğu için büyük onur duydum. Bu büyük başarının duyulmasına katkı vermiş olmaktan dolayı son derece mutlu oldum” şeklinde konuştu.

"Üretici kadınlarımızı dünya duysun istiyoruz"

Mezitli’ye, Türkiye’ye böylesi damga vuran kadınları ölümsüzleştirmek istediklerinin altını çizen Başkan Tarhan, “Zaman geçince belki de unutulacak isimleri, bu başarı hafızalara kazınsın istedik. Bunu içimizden biri Mersin’i ve yüreğini bilen bir yazarımız olursa bu duyguları daha iyi anlatır diye düşündük. İpek Ongun’dan bunu istirham ettik, kendisi hiçbir bedel ve hiçbir karşılık beklemeksizin gönüllü olarak yazdı” ifadelerini kullandı.

"Kitabın adını anketle belirledik"

İpek Ongun’un kitabın yazılması aşamasında köy köy gezerek büyük özveri gösterdiği bilgisini de veren Tarhan, “Kadınlarımızla sohbet etti, aynı yemeği paylaştı. Bilmediği çok şeyi o da öğrendi. Kitabın adını da çok geniş katılımlı bir anket sonucu ortaya çıkardık. Gerçekten de zoru başardılar" dedi.

Üretici kadınları sadece Türkiye’de değil dünyaya duyurmak istediklerini kaydeden Tarhan, şöyle devam etti; "Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu kitabın İngilizcesini de hazırlayarak kadınlarımızın başarısını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Çin’de, Fransa’da şampiyonluk alarak duyurduk, birçok Avrupa ülkesinde gittiğimiz yerde duyurduk. Her platformda gündeme getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz.”

