MAGAZİN

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat Harbiye'de

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile ünlü orkestra şefimiz Rengim Gökmen aynı sahnede buluşuyor.

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat Harbiye'de

Özel olarak hazırlanan anlatımlı konserde Livaneli, hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini anlatacak, konser solistleri Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi ise Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Livaneli şarkılarını seslendirecekler. Bir ilk olacak bu gösteri izleyiciyi özel hazırlanmış görseller eşliğinde, ülkenin yakın tarihinde dolaştıracak.

30 Haziran ve 1 Temmuz’da seyircileri ile buluşacak olan büyük projenin biletleri Biletix’ten satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zülfü Livaneli harbiye

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