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Zurnazen Festivali 4 Eylül’de Başlıyor

21.08.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi 8. Uluslararası Zurnazen Festivali 4-7 Eylül tarihleri arasında Menteşe, Milas, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenecek.

Zurnazen Festivali 4 Eylül’de Başlıyor

Dünya’da ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Zurnazen Festivali, 4-7 Eylül tarihleri arasında Muğlalı vatandaşlara unutulmaz dört gün yaşatacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Zurnazen Festivali 4 Eylül 2023 tarihinde Menteşe ilçesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda start alacak. Festivalin açılış konseri senfoni orkestrası eşliğinde yapılacak. Bu yıl sanat yönetmenliğini Eray İnal’ın yapacağı Zurnazen Festivali’nin ilk günkü konuk sanatçısı Uğur Aslan olacak. Zurnazen Festivali’nin ikinci günü 5 Eylül’de Milas ilçesi Atapark’ta yapılacak. Milas’taki programın konuğu da Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç olacak. Festivalin üçüncü günü 6 Eylül’de Dalaman ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda konuk sanatçı, Makedon asıllı dünyaca ünlü klarnet virtüözü İsmail Lumanovski katılımı ile yapılacak. Zurnazen Festivali’nin son günü 7 Eylül’de Fethiye ilçesi Beşkaza Meydanı’nda solist Elif Buse Doğan’ın konuk olacağı programla sona erecek.

"ZURNAZEN FESTİVALİ’NDE MÜZİĞİN GÜCÜYLE KITALARI BİRLEŞTİRİYORUZ"

  1. Uluslararası Zurnazen Festivali’ne Türkiye’den 13, yurtdışından 4 sanatçı katılacak. Dünya’da ve Türkiye’de bir ilk olan Zurnazen Festivali’nin bu yılda müzikle kıtaları birleştireceğini, farklı kültürleri bir araya getireceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, herkesi sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehrinde düzenlenecek olan Zurnazen Festivali’ne davet etti.


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