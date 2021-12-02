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1 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

02.12.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Aralık’ta yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı. ATV'de Kuruluş Osman, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kanal D'de Sadakatsiz, FOX TV'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi.

1 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

1 Aralık’ta yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Kuruluş Osman, Esra Erol’da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Sadakatsiz gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı. Reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor.

1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

1 Aralık Çarşamba reyting sonuçları! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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