1. Çaydaçıra Yüzme Festivali başlıyor

Çaydaçıra Yüzme Festivali 27 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Elazığ tarihinde ilk olma özelliği taşıyan organizasyonun gelenekselleştirilerek her yıl düzenletilmesi hedefleniyor. 27 Nisan Cumartesi günü Olimpik Yüzme Havuzunda başlayacak olan organizasyon 28 Nisanda düzenlenecek olan ödül töreniyle sona erecek.
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