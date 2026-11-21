Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da, sezon başında transfer edilen Aleksey Batrakov kısa sürede hücum hattının kilit isimlerinden biri haline geldi. Genç futbolcunun yükselen grafiği Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ

Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, özellikle son haftalarda yakaladığı formla hem ligde hem de Avrupa'da fark yarattı. Hücumun farklı bölgelerinde görev alabilmesiyle teknik heyetin elini güçlendiren Batrakov için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibini sıklaştırdığı belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 70 MİLYON EUROYA ÇIKIYOR

Avrupa'dan gelen ilginin ardından Galatasaray yönetiminin erken aksiyon alma kararı aldığı kaydedildi. Genç yıldızın mevcut sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini yetersiz bulan sarı-kırmızılı kurmayların, oyuncunun değerini korumak amacıyla bu rakamı 70 milyon euro seviyesine çıkarmayı planladığı ifade edildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR, OCAK KAPISI KAPANIYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek olan Aleksey Batrakov'un menajeriyle kritik bir görüşme yapması bekleniyor. Yapılacak toplantıda serbest kalma maddesinin güncellenmesinin yanı sıra oyuncunun maaş ve sözleşme şartlarının da iyileştirileceği aktarıldı.

Batrakov'un performansını sürdürmesi halinde değerinin daha da artacağını öngören yönetimin, ocak ayındaki ara transfer döneminde gelecek tüm tekliflere kapıyı tamamen kapatacağı belirtildi.