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1 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Deliha, Köy Düğünü, Godzilla vs Kong, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

01.09.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Hayatımın Neşesi, Deliha, Köy Düğünü, Godzilla vs Kong, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 1 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Deliha, Köy Düğünü, Godzilla vs Kong, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 1 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Hayatımın Neşesi, Deliha, Köy Düğünü, Godzilla vs Kong, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 1 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları...

1 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (25 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

25 Ağustos Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3. sırada ise Show TV’de ekranlara gelen “Gerzek Şaban” yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star” özet bölümü, 3. sırada ise “Haber Önü” yer aldı.

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