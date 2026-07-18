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Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması! Son noktayı koydu

ATV ekranlarında yayınlanacak "Mercan Köşk" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Kubilay Aka'dan ayrılık iddialarına dair açıklama geldi.

Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması! Son noktayı koydu
Öznur Yaslı İkier

2024 yılında birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bu yılın başında ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.

Ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takibi bırakan ve birlikte çekilen fotoğraflarını silen ikiliden Kubilay Aka, daha sonra bedelli askerlik görevini yapmak üzere Bilecik'e gitmişti.

Kubilay Aka dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması! Son noktayı koydu 1

Terhis olduktan sonra sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Aka'nın gönderisini, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın beğenmesi ve ardından bu beğeniyi geri çekmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

İki oyuncu, ATV ekranları için hazırlanan yeni sezon projelerinden Mercan Köşk dizisinde başrolleri paylaşmaya başladı. Ünlü çiftin barışıp barışmadığı merak edilmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yeniköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile ilgili sorulara yanıt vedi.

Kubilay Aka dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması! Son noktayı koydu 2

İlişkileri hakkında çıkan iddialarla ilgili de konuşan Aka, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan
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