Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması! Son noktayı koydu

2024 yılında birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bu yılın başında ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.

Ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takibi bırakan ve birlikte çekilen fotoğraflarını silen ikiliden Kubilay Aka, daha sonra bedelli askerlik görevini yapmak üzere Bilecik'e gitmişti.

Terhis olduktan sonra sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Aka'nın gönderisini, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın beğenmesi ve ardından bu beğeniyi geri çekmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

İki oyuncu, ATV ekranları için hazırlanan yeni sezon projelerinden Mercan Köşk dizisinde başrolleri paylaşmaya başladı. Ünlü çiftin barışıp barışmadığı merak edilmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yeniköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile ilgili sorulara yanıt vedi.

İlişkileri hakkında çıkan iddialarla ilgili de konuşan Aka, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü" dedi.