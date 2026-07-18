Kızılcık Şerbeti Nilay'ı Feyza Civelek lüks arabasıyla pozlar verdi! Kazancı merak ediliyor

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Her fırsatta dile getirdiği "Meyve veren ağaç taşlanır" sözleriyle eleştirilen Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü.

Kırmızı renkli lüks aracı ile kamera karşısına geçen Civelek, bu pozlarıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Feyza Civelek'in kırmızı lüks aracının değerinin 9 milyon TL olduğu öğrenildi.

Feyza Civelek'in kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı bilinen lüks aracı görenler ünlü ismin aylık kazancını merak etti.

Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı bilinmiyor. Ancak dizinin senaristi olan Melis Civelek'in annesi olduğu biliniyor.