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1 kg kıymadan 8 kişilik lezzet: Kıymadan yaprak döner tarifi

21.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışarıda yemek denildiğinde akla gelen ilk yiyeceklerden bir tanesi yaprak döner. Muhteşem sosu, kızarma dengesi ve yanında verilen garnitürlerle en sevilen fast food ürünlerinden biri olan döneri evde, kıymadan yapmak ister miydiniz? Eğer cevabınız, "evet" ise tarifimize geçebiliriz.

1 kg kıymadan 8 kişilik lezzet: Kıymadan yaprak döner tarifi

Belki canınız sık sık mis gibi kızarmış et döner çekiyor fakat çoğu zaman dışarıda yemek istemiyorsunuz. Yaptığınız bol tereyağlı pilav ve sumaklı soğanla beraber tüketebileceğiniz akşam yemeğinize bir farklılık katacak kıymadan yaprak döner için tarifimizi not edebilirsiniz. Bu yöntem ile dönerinizi önceden hazırlayıp tek seferlik rulolar halinde derin dondurucuya koyabilir, pişirmeden yarım saat önce çıkarıp kullanabilirsiniz.

YAPRAK DÖNER TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kilo orta yağlı dana kıyması

  • 1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

  • 2 adet soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 4 çorba kaşığı irmik

  • 3 çorba kaşığı yoğurt

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 çay kaşığı kimyon

PİDESİ İÇİN

  • Yarım kilo un

  • 1 çorba kaşığı instant maya

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Aldığı kadar ılık su

SERVİS İÇİN

  • 3-4 adet közlenmiş domates

  • 3-4 adet közlenmiş sivri biber

HAZIRLANIŞI

  • Yoğurma kabının içerisine kıymayı alın.

  • Üzerine ayçiçeği yağını ekleyin.

  • Ardından dövülmüş sarımsakla rendelediğiniz soğanı ekleyin ve harcınızı yoğurmaya başlayın.

  • Karışıma irmik, yoğurt ve baharatları ekleyin.

  • Macun kıvamına gelene kadar yoğurun.

  • Tezgahınızın üzerine streç film koyun ve arasına hazırladığınız kıymalı harcın yarısını dökün.

  • Elinizle ve streç yardımı ile kıymayı rulo hale getirin. Harcın diğer yarısı için de aynı işlemi tekrar edin.

  • Hazırladığınız ruloları derin dondurucuda bir gün bekletin.

  • Ertesi gün kızartmadan yarım saat önce rulolardan birini çıkarın ve dolabın alt katına bırakın.

  • Bir rulodan 4 kişilik döner çıkacak.

  • Pidenizi hazırlamaya başlayın.

  • Bir yoğurma kabının içerisine unu alın ve ortasına havuz açın.

  • Açtığınız havuza toz şeker, maya ve tuzu ekleyin.

  • Yavaş yavaş ılık suyu ekleyerek yumuşak kıvamlı hamur elde edin. Dinlenmeye bırakın.

  • Yarım saat sonra hamurunuzu toparlayın ve ikiye bölün.

  • Pide şeklini verdiğiniz hamurunuzu 200 derece fırında pişirin.

  • Alt-üst iyi bir şekilde kızaran pidenizi tereyağı ile yağlayın ve beklemeye alın.

  • Hazırladığınız pideleri kare kare dilimleyin ve servis tabağına alın.

  • Dolaptan çıkardığınız rulonun üzerindeki streci çıkarıp incecik kıyın ve tavada yüksek ateşte karıştırarak pişirin.

  • Pidelerin üzerine kızaran yaprak dönerler ve közlenmiş sebzeleri ilave edin.


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