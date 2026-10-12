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1. Lig'de korkutan olay! Nefessiz kaldı, ambulans çağrıldı

Bursaspor, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında yaklaşık 42 bin taraftarının önünde Mardin’e 2-1 mağlup oldu. Iheanacho’nun beraberlik golü galibiyet için yeterli olmazken, maçın ardından yaşanan sağlık olayı ve gerginlikler geceye damga vurdu.

1. Lig'de korkutan olay! Nefessiz kaldı, ambulans çağrıldı
Cevdet Berker İşleyen

Bursaspor, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında sahasında Mardin’e 2-1 mağlup olarak taraftarına üzüntü yaşattı. Yaklaşık 42 bin taraftarın önünde mücadele eden yeşil-beyazlılar, son bölümde bulduğu beraberlik golüne rağmen sahadan puansız ayrıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise sahada ve tribünlerde gergin anlar yaşandı.

GOL PUANA YETMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Mardin, 21. dakikada Teklic’in kaydettiği golle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına Mardin’in 1-0’lık üstünlüğüyle gitti.

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Bursaspor, aradığı golü 81. dakikada Iheanacho ile buldu. Skoru 1-1’e getiren yeşil-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle galibiyet golünü aramaya başladı. Ancak bu sırada savunmasında boşluklar veren Timsah, kontratak sonucunda Dimitrov’un golüne engel olamadı.

Kalan dakikalarda skoru değiştiremeyen Bursaspor, kendi sahasında Mardin’e 2-1 mağlup oldu. Iheanacho’nun beraberlik golü, ev sahibi ekibin puan alması için yeterli olmadı.

1. Lig de korkutan olay! Nefessiz kaldı, ambulans çağrıldı 1

KORKU DOLU ANLAR

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ise futbolun önüne geçen endişe verici bir olay yaşandı. Son pozisyonda Bursaspor kalecisi Kerem Matışlı ile çarpışan Mardinli futbolcu Osman Yıldırım nefessiz kaldı. Bunun üzerine sağlık ekipleri sahaya ambulansla girdi.

Yaklaşık 6-7 dakika boyunca tedavi edilen Osman Yıldırım, müdahalenin ardından doğruldu. Yaşanan olay, sahadaki futbolcular ve tribünlerdeki taraftarlar arasında büyük endişeye neden oldu.

Karşılaşma sonrasında gerginlikler de yaşandı. Bursa tribünlerinden sahaya çok sayıda yabancı madde atılırken iki takım arasında soyunma odası tünelinin girişinde tartışmalar meydana geldi. Bursaspor’un sahasında aldığı mağlubiyetin ardından yaşanan olaylar, gecenin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

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Bursaspor son dakika 1.lig
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