Trendyol Süper Lig ekibi Amedspor, tecrübeli golcüsü Mbaye Diagne ile ilgili kararını duyurdu. Taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AMEDSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Amedspor, Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmenin sona erdirildiğini duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuya hizmetleri için teşekkür edilirken kariyerinin devamı için başarı dileklerinde bulunuldu.

"YOLUN AÇIK OLSUN MBAYE DIAGNE"

Amedspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne!"

"5 AY BOYUNCA MAAŞ ALMADAN OYNADIM"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Mbaye Diagne, "5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmeyen tek futbolcu bendim. Size her konuda, elimden gelen her şekilde yardımcı oldum. Şimdi Süper Lig'e çıktınız ve hepiniz akıllılık yapmaya çalışıyorsunuz.

Kendimle gurur duyuyorum. Bugünden itibaren beni kaybettiniz. Bana neler borçlu olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdan kimse burada neler yaşandığını bilmiyor. Siz yalancısınız." diyerek tepki göstermişti.