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1. Lig'de Mesut Özil sürprizi! Tribünde görüntülendi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Ümraniyespor - Antalyaspor mücadelesinde tribünlerde sürpriz bir isim yer aldı. Türk ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Mesut Özil, heyecan dolu karşılaşmayı Ümraniye Şehir Stadyumu'nda canlı izledi.

1. Lig'de Mesut Özil sürprizi! Tribünde görüntülendi
Emre Şen

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası dikkat çeken bir mücadeleye ve sürpriz bir konuğa sahne oldu. Ümraniyespor'un sahasında Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma, futbolseverlere büyük heyecan yaşatırken tribündeki özel bir isim tüm dikkatleri üzerine çekti.

MESUT ÖZİL TRİBÜNDE DİKKAT ÇEKTİ

Türk asıllı dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniye Şehir Stadyumu'ndaki yerini alarak mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Futbolu bıraktıktan sonra zaman zaman Süper Lig ve 1. Lig maçlarında görüntülenen efsane ismin Ümraniye'deki varlığı, statta ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ANTALYASPOR DEPLASMANDA 2-1 KAZANDI

Sürpriz konuğun damga vurduğu ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip Antalyaspor 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Ümraniyespor sahasında mağlup olmanın üzüntüsünü yaşarken, Antalyaspor deplasmandan kritik bir zaferle dönmeyi başardı.

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Mesut Özil
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