Mauro Icardi ile anlaşma sağlandı! İngiliz ekibine bugün imzayı atıyor

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulüple yolları resmen ayrılan ve bonservisini eline alan Mauro Icardi, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki süperstarın yeni durağı kesinleşirken, futbol dünyasını sallayacak imzanın saatler içinde atılacağı iddia edildi.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU: YENİ ADRESİ EVERTON!

Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre; bir süredir serbest statüde bulunan Arjantinli golcü, İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton ile anlaşma aşamasına geldi. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin son derece olumlu sonuçlandığı ve Icardi'nin bugün Ada'ya uçarak İngiliz temsilcisiyle resmi mukaveleyi imzalayacağı aktarıldı.

1+1 YILLIK İMZA VE DUDAK UÇUKLATAN KOMİSYON

Gerçekleşmesi an meselesi olan dev transferin maddi detayları da gün yüzüne çıktı. Everton yönetiminin 33 yaşındaki tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık bir sözleşme üzerinden el sıkıştığı öğrenildi. Öte yandan operasyonda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise menajerlik ücreti oldu. Icardi'nin temsilcisi Elio Letterio Pino'nun, bu kritik transferin gerçekleşmesiyle birlikte tam 3 milyon Euro komisyon ücretini cebine koyacağı öne sürüldü.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK

İngiltere Premier Lig'de geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak topladığı 6 puanla 7. sırada yer alan Everton, hücum hattındaki bitiricilik sorununu Icardi gibi bir dünya markasıyla çözmeyi hedefliyor.

Altyapısında yetiştiği İspanya (Barcelona), adını duyurduğu İtalya (Sampdoria, Inter), yıldızlaştığı Fransa (PSG) ve şampiyonluklar yaşadığı Türkiye'nin (Galatasaray) ardından Mauro Icardi, Everton'a resmi imzayı atması durumunda kariyerinde ilk kez İngiltere Premier Lig arenasında boy gösterme fırsatı yakalayacak.