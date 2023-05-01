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1 Mayıs Erzincan’da kutlandı

01.05.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Erzincan’da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi.

1 Mayıs Erzincan’da kutlandı

1 Mayıs platformu kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

Eski terminal önünde toplanan yaklaşık bin kişi, Fevzipaşa Cadeesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kortej, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.
Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fevzipaşa ve Ordu Caddesi’ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.
Miting alanına gelenlerin üstleri tek tek arandı. 1 Mayıs kutlama etkinlikleri yapılan konuşmalar ve çekilen halaylarla sona erdi.

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Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:16
Öğle
12:24
İkindi
16:13
Akşam
19:22
Yatsı
20:51

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazartesi

Güliz eczanesi
Cayirli
Emrah eczanesi
Tercan
Elif eczanesi
Merkez
Kültür eczanesi
Merkez
Altinkent eczanesi
Ilic
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