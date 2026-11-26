Olay, saat 08.00 sıralarında Alparslan Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde polis, gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı üzerine adrese gitti.

KAPIYI AÇMADILAR

Yeni Asır'da yer alan habere göre, olay Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Sabah saatlerinde evden gelen gürültü ve kavga seslerini duyan komşular, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, mermer firması sahibi Ferdi Karagöz'ü salon bölümünde elleri ve ayakları bağlı, kanlar içerisinde ve hareketsiz halde buldu.

EŞİ VE EVDEKİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre iş gezisinden erken dönen Ferdi Karagöz, eve girdiğinde eşi A. Karagöz ile A.D. ve M.K. isimli iki kişiyi birlikte gördü. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Karagöz'ün darbedildikten sonra boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evde başka bir odada saklandıkları belirtilen A.D. ve M.K. ile A. Karagöz'ü gözaltına aldı.

KARAGÖZ'ÜN YAKINLARI ŞÜPHELİLERE SALDIRMAK İSTEDİ

Olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen Karagöz'ün yakınları, gözaltına alınan şüphelilere tepki göstererek saldırmak istedi.

Polis ekipleri, yaşanan gerginliğe müdahale ederek şüphelileri öfkeli kalabalığın arasından çıkardı. Gözaltına alınan 3 kişi, güçlükle polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Ferdi Karagöz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.