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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda Sivrihisar’da müzeler dâhil her yer açık olacak

01.05.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda Sivrihisar Belediyesi bünyesindeki tüm kültür ve turizm mekânları hizmet vermeye devam edecek.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda Sivrihisar’da müzeler dâhil her yer açık olacak

Sivrihisar, resmi tatilde yerli ve yabancı turistleri ağırlayama hazır. Sivrihisar’da yöresel lezzetlerin de yer aldığı birçok mekân, 1 Mayıs’ta açık olacak. İlçede bulunan Zaimağa Konağı, Kurtuluş Müzesi, Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi, Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür Evi, Sivrihisar Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi, Sivrihisar Saat Kulesi ve Seyir Terası, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Sivrihisar Ulu Cami, Arastalar Çarşısı ve Surp Yerotutyun Ermeni Kilisesi gezilebilecek bölgeler arasında yer alıyor.

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Akşam
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