Son olarak yeni sezonun en sevilen dizilerinden biri olan Ömür Usta dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri bir dönem Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde canlandırdığı Nur karakterinin ikonikleşen sahnesinin perde arkasını ilk kez anlattı.

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gonca Vuslateri meslektaşı Enis Arıkan’ın YouTube programında kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Vuslateri, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… projesinde “Rezil olduk baba” repliğiyle bir dönem sosyal medyada viral olan sahnesiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Ünlü oyuncu sahnenin perde arkasını şöyle anlattı:

"REZİL OLDUK BABA" YİNE ÖBÜR REPLİĞİ UNUTMAMDAN KAYNAKLI"

Hilal Hoca geldi yanıma, dedi ki: "Gonca bu sahneyi parlatman lazım." Sahnenin sonunda herkesten hesap soruyormuş gibi yapıyor, herkesin gerçeğini yüzüne vuruyor falan, yani bir gidiyor. Ben de artık Nur'u çok almıştım elime. Yani onunla oynamak, onu çevirmek çok hoşuma giden bir hale gelmişti. Orada da sahnede dedim ki: "Ya bir rezillik yapayım falan, ne yapayım?" Sadece şunu dedim: "Ben sahneyi oynayayım hocam ama bir noktada masaya çıkabilir miyim?" dedim. "Tamam ama bir noktada" dedi, "yani bütün sahneyi masada oynama Gonca." "Yok" dedim, "söz veriyorum ama" dedim, "kaldıracağım sahneyi" dedim.

Her unuttuğum gibi olduğu yerde... Konsantrasyonum dağınık biriyimdir. Yani çok üzgünüm de bunun için ama dağınık biriyim. Mesela her unuttuğum yerde bir şey... "Rezil olduk baba" yine öbür repliği unutmamdan kaynaklı. O anda da öbür repliği düşünüyorum aslında. Çünkü sahne bölünmesin.