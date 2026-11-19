Göztepe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Okan Kurtulan, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Lille, Stuttgart ve Leipzig'in talip olduğu 23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de devrede. İzmir ekibinin bonservis beklentisi ise 10 milyon Euro.

AVRUPA'DAN ÜÇ KULÜP DEVREDE!

A Spor'un haberine göre Lille, Stuttgart ve Leipzig, Arda Okan Kurtulan için Göztepe'nin kapısını çaldı. Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği 23 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO'YU DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun olası ayrılığı, sağ bek transferini gündeme getirdi. Bu doğrultuda teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği isimlerden birinin Arda Okan Kurtulan olduğu öne sürüldü.

Göztepe, 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe'nin ise bu rakamı aşağı çekmenin yollarını aradığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA TAKİPTE

Arda Okan Kurtulan'a yalnızca Avrupa kulüpleri ve Fenerbahçe talip değil. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da genç sağ bekle ilgilendiği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe altyapısından yetişen 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Göztepe'nin 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisi ve Avrupa kulüplerinin ilgisi, Arda Okan'ın ara transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olabileceğini gösteriyor.