ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirdiği üçlü görüşme gerçekleştirdi.

"10 ÜZERİNDEN 12 PUAN VERDİM"

"Çin'den ABD'ye dönüş yolculuğu sırasında Air Force One uçağında NBC News muhabirine konuşan Trump, üç lider arasındaki görüşmeyi "başarılı" olarak nitelendirdi. Görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyleyen Trump, Şi ile yapay zeka veya kendi ifadesiyle "süper zeka" alanında bazı sınırlayıcı önlemler üzerinde konuştuklarını aktardı.

Bu önlemlerin neler olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, liderlerle yaptığı görüşmelerin büyük ölçüde Ukrayna'ya odaklandığını, İran'la savaşın ise neredeyse hiç gündeme gelmediğini ifade etti.

"PUTİN ZELENSKIY'E SON DERECE ÖFKELİ"

Başkan Trump, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıları nedeniyle Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "son derece öfkeli olduğunu" kaydetti.



Putin'in bu şekilde hissetmesinin anlaşılabilir olduğunu düşündüğünü vurgulayan Trump, Zelenskiy'nin üçlü görüşmede bulunmadığı ve Ukrayna'ya ilişkin kararların kendisi olmadan alınmaması gerektiği yönündeki itirazına da değindi. Trump, bu noktada Zelenskiy'e katıldığına işaret ederek, Ukrayna'daki savaşa ilişkin nihai kararları Zelenskiy olmadan almayacağının altını çizdi.



ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN "BARIŞ" MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı üçlü görüşmede, üç ülkenin kendi aralarında çatışma ve cepheleşmeden kaçınarak, "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlı kalması gerektiğini söyledi. Büyük güçlerin karşılıklı saygı ve kazan kazan işbirliğiyle barış içinde bir arada yaşaması gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin, ABD ve Rusya dost ve ortak olmalı, kendi aralarında çatışma ve cepheleşmeden kaçınmalı, barış içinde bir arada yaşamaya bağlı kalarak Tukidides tuzağına düşmemek için çaba göstermeli." ifadesini kullandı.

Şi'nin, iki ülke ilişkilerini tartışırken, bir kez daha ABD'li tarihçi Graham Allison'ın, Antik Yunan tarihçisi Tukidides'in Sparta ve Atina kent devletleri arasındaki "hakim güç-yükselen güç" mücadelesine ilişkin tarihsel anlatısından hareketle bu mücadelenin kaçınılmaz bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini tartışırken kullandığı "Tukidides Tuzağı" kavramına gönderme yapması dikkati çekti.

Çin, ABD ve Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olarak savaş sonrası uluslararası düzeni kararlılıkla savunması gerektiğini vurgulayan Şi, "Tarih bize gösteriyor ki; büyük güçler uyum içinde olursa dünyada barış hakim olur, büyük güçler çatışırsa dünya kaosa sürüklenir." ifadelerini kullandı.



"NÜKLEER SİLAHLARIN YOK EDİLMESİ" ÇAĞRISI

Şi, nükleer silahların insanlığın başında sallanan "Demokles'in kılıcı" olduğuna işaret ederek, bunların yasaklanması, aşamalı olarak yok edilmesi ve dünyanın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini belirtti.

"DİPLOMASİ TARİHİNE GEÇTİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin son derece faydalı olduğunu belirterek, "Görüşmelerin devam etmesini çok isterim. Bu, kuşkusuz diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu." dedi.

Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, görüşmenin tarihi olduğuna işaret ederek, "Görüşmelerin devam etmesini çok isterim. En azından, önemli konularda görüşlerin karşılaştırılması konusunda tam olarak mutabık kalınmasa da karşılıklı anlayış oluştu. Daha önce buna benzer görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti. Bu da kuşkusuz diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu." ifadelerini kullandı.



Rusya, Çin ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi olduğuna dikkati çeken Putin, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

Putin, "Görüşmede, BM'nin reform edilmesini ve potansiyelinin artırılmasını istişare ettik. Hepimiz, bu evrensel örgütün çalışmalarının günümüzün gerçeklerine uyarlanması gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi.

Güvenlikle ilgili konuları da ele aldıklarını aktaran Putin, "Kitle imha silahlarının ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, seyrüsefer özgürlüğü ile ilgili bazı sorunlar üzerinde durduk. Uluslararası deniz hukukunun tüm normlarına uyulmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki sınırlarını aştığını ve siyasi kararlar aldığını aktararak, liderlerin bu konuda da hemfikir olduğunu dile getirdi.

Görüşmede yaptıkları resmi açıklamaların ardından serbest şekilde konuşmaya devam ettiklerini anlatan Putin, "Bu tartışma, tamamen serbest ve son derece açık bir ortamda gerçekleşti. Bu, birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı ve ileride buna benzer görüşmelerin sağlanması için zemin oluşturdu. Bu görüşmelerin yine aynı formatta mı yoksa başka bir formatta mı sağlanacağı önemli değil. Genel olarak bu görüşme, son derece faydalıydı." diye konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır