YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 1 Mayıs’a çalışarak girdiler

1 Mayıs’a çalışarak girdiler

BURSA HABERLERİ  | 01.05.2020 10:08 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde alanlarda bu kez kutlanmayacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde alanlarda bu kez kutlanmayacak. Korona virüs salgını nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması verilmesi nedeniyle çalışmak zorunda olmayanlar dışında sokaklarda kimse olmayacak. Temizlik görevlileri kendi bayramlarında çalışarak girdiler.
Dünyayı yakıp kavuran Korona virüsü nedeniyle 1 Mayıs alanlarda kutlanmayacak. Zorunlu olarak görev başında olanlar hariç bir çok işçi bayramını evinde geçirecek. İnegöl Belediyesinde çalışan temizlik görevlileri ise kendi bayramlarında sokaklarda çalışarak girdiler. Temizlik görevlisi olan Özdemir Gülnaz şunları söyledi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm arkadaşlarımın günü kutluyorum. Bizler 7/24 saat halkımız için görevimizin başındayız. Belediye Başkanımız Alper Taban temizlik konusuna çok dikkat ediyor bunun için bir çok projeyle vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyor. Bizler de bu konuda elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. 1 Mayıs işçi bayramı ama bizler görevlerimizin başındayız mutluyuz halkımız için hizmet ediyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Bursa Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:05
Yatsı
21:36

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aydın Eczanesi
Osmangazi
Beyza Eczanesi
Yildirim
Çağdaş Eczanesi
Nilufer
Çelebi Eczanesi
Yildirim
Çiğdem Eczanesi
Osmangazi
Dolunay Eczanesi
Nilufer
Gökçe Güllük Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.