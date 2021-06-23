1 milyon 379 bin 270 dosya arabuluculukla çözüldü

KAYSERİ (AA) - Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, bugün itibarıyla 2 milyon 170 bin 873 dosyanın arabuluculuğa tevdi edildiğini, bunun 1 milyon 379 bin 270'inde anlaşma sağlandığını söyledi.

Öztatar, Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından odanın konferans salonunda düzenlenen KTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Ruhsatname Teslim Töreni'nde iş dünyası için bir saniyenin bile önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'de arabuluculuk konusunda daha kaliteli hizmet vermek için arabuluculuğun kurumsallaşmasına doğru yol alındığını belirten Öztatar, bu kapsamda Türkiye'de 350'ye yakın özel arabuluculuk merkezi kurulduğunu kaydetti.

Öztatar, arabuluculuk konusunda uzmanlaşmaya önem verdiklerini, Arabuluculuk Daire Başkanlığının bu çerçevede eğitimlere başladığını, iş dünyası ve ticaret hayatı için çeşitli alanlarda piyasayı bilen uzmanlar yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'de 2013 yılında ilk arabuluculuk sürecinin başladığını, ilk yılda sadece 4 arabuluculuk yapıldığını, yıllar içinde bu sayının arttığını ifade eden Öztatar, "Bugün itibarıyla 2 milyon 170 bin 873 dosya arabuluculuğa tevdi etmiş durumda. Bunun 1 milyon 379 bin 270'inde anlaşma sağlandı. Aslında toplumumuz anlaşmaya, uzlaşmaya çok müsait bir toplum. Yeter ki onların bir arabulucu huzurunda anlaşmaları sağlansın. Asıl amacımız toplum ve iş dünyası tarafından bilinmesiydi. Şu an haftalık 5-7 bin arasında, haftalık 30 bin ihtiyari arabuluculuk yapılıyor. Toplum, bunun faydalarını yavaş yavaş görmeye başladı ve ilgi arttı." diye konuştu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da tahkim ve arabuluculuk kültürünün eskiye dayandığını söyledi.

Gülsoy, arabuluculuk müessesinin dünyada 150'den fazla ülkede uygulandığını, KTO'da da 2019 yılında Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruluş çalışmalarını başlattıklarını anlattı.

İş dünyasında yaşanan ihtilafların hepsinin yargı üzerinden çözülmesinin adliyelerin yükünü artırdığı gibi üyeleri açısından da ciddi zaman ve itibar kayıplarına neden olduğunu vurgulayan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Ticari hayatta zaman en önemli sermayedir. Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme bizim için önemli ve değerlidir. Aslında adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor. Arabuluculuk görüşmelerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilecek olması ile birlikte ticari itibarın korunması bu sistemin en büyük avantajlarından biridir. Merkezimizde hakem heyetlerinin oluşturulması için iki değerli hocamız tarafından 24 saatlik tahkim eğitimi verildi. Eğitim sonunda akredite olmaya hak kazanan katılımcılar arasından 125 kişilik hakem listesi oluşturuldu. Hakem listemizde her türlü uyuşmazlığı çözebilecek nitelikte, farklı sektörlerde faaliyet gösteren, alanında uzman kişiler bulunmaktadır."

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da yargılamaların sonucunda çıkan kararlar mevzuata uygun olsa da bazen bir tarafı bazen iki tarafı da memnun etmediğini hatta bazen yeni ihtilaflara zemin hazırladığını, arabuluculuk sonucunda varılan anlaşmalarla toplumsal huzura da katkı sağlandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 125 hakeme ruhsatnameleri verildi.

