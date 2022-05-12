1. Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu Mardin'de başladı

MARDİN (AA) - Mardin'de 2 gün sürecek 1. Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu başladı.

Sağlık Bakanlığınca, Valilik, Mardin Artuklu, Gazi ve Sağlık Bilimleri Üniversiteleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) destekleriyle düzenlenen sempozyumda, 50 akademisyen kronik hastalıklar ve kanserler, yaşlı ve göçmen sağlığı konularında bildiri sunacak.

Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi kampüsü konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında, yeni tip koronavirüs salgınında görevlerini canları pahasına fedakarca yerine getiren başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık sektöründe görev yapan her kademedeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için bir bireyin sağlık bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma becerisi açısından sağlık okuryazarlığının önemine dikkat çeken Demirtaş, sağlık okuryazarlığının bireylerin, sağlık sisteminde kaybolmasının önüne geçtiğini, sunulan hizmetlere erişimi kolaylaştırdığını söyledi.

Yetersiz ve sınırlı sağlık okuryazarlığı düzeyinin, sağlık masraflarını artırdığı, hastane yatış sürelerini uzattığını, gereksiz tetkik yaptırma oranlarını yükselttiğini ve acil servis kullanımını artırdığını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Tüm bu nedenler, gereksiz işgücü kayıplarına ve sağlık harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Sağlık okuryazarlığı, bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararları doğru alabilmesi ve kamu kaynağının israf edilmemesi açısından da büyük önem taşıyor."

Sağlık okuryazarlığı konusuna tüm dünya ile Türkiye'de de ilginin arttığını, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve birçok üniversite tarafından projeler başlatıldığını belirten Demirtaş, bu kapsamda gerçekleştirilecek her yeni çalışmanın ülkenin sağlık okuryazarlık düzeyini daha yüksek bir düzeye çıkmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Sempozyumun sağlık okuryazarlığının arttırılmasına ciddi katkılar sağlayacağını ifade eden Demirtaş, "Sağlık hizmetleri alanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Devletimizin son yirmi yılda sağlık altyapısının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği yatırımların karşılığını yoğun geçen pandemi döneminde gördük. Önümüzdeki dönemde de sağlık altyapısı ve sağlık alanında yetişmiş uzman insan kaynağıyla tüm dünyaya örnek olacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

DSÖ Göçmen Sağlığı Programı Koordinatörü Dr. Altın Malay da sağlık okuryazarlığının hem bireysel hem de toplumsal düzeylerde sağlık sonuçlarını etkileyen sağlığın kritik bir belirleyicisi olduğunu kaydetti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da son 2 yılda yeni vizyon değişikliğine gittiklerini ve sosyal bilimlerinin yanına başta tıp olmak üzeri bir çok çalışma alanları oluşturduklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Kanuni Keklik ise sempozyumun düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmaların ardından Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'ın yer aldığı oturuma geçildi.

