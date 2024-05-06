1. Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu Samsun'da başladı

Paydaş 45 üniversitenin destekleriyle düzenlenen sempozyumda, temel bilimlerden mühendisliğe, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar tüm alanlardaki teknolojik yeniliklerin dünya çapında sunulması ve ticarileşme süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent), Ulusal Ajans, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (TTP) katılımıyla gerçekleştirilecek ve 8 Mayıs'a kadar sürecek sempozyuma 6 farklı ülkeden yaklaşık 23'ü yabancı bilim insanı olmak üzere toplamda 500 bilim insanı katılacak.

Sempozyuma, Malezya Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi İsmail, Endonezya IPB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Satria ve Özbekistan Alfraganus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Makhmudov Muhammadismoil Mukhidinovich davetli konuşmacı olarak katılacak.

"ŞEHRİMİZİN BÜTÜN DİNAMİKLERİNİ BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kentte OMÜ, Samsun Üniversitesi, Samsun Teknopark ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarında oldukça ilerlediğini dile getirdi.

Samsun'da faaliyette olan organize sanayi bölgelerinde sayının 14'e çıktığını söyleyen Tavlı, "Şehrimizin bütün dinamiklerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmalarda özellikle şunu ifade etmek istiyorum, Samsun, insan kaynağı güçlü bir şehir. Bereketli topraklara sahip olan Kızılırmak ve Yeşilırmak deltası Vezirköprü ile beraber tarım alanında oldukça güçlü bir şehir. Tarımla birlikte ticaret ve sanayi de bu güce eşlik ediyor. Organize sanayi bölgelerine, 'organize teknoloji bölgeleri' demek gerekiyor. Teknoloji yoğun üretim gündeminde Teknoparktaki yatırım yapan firmaların yüzde 90'ı sanayi üretimi üzerine çalışmalarını yürütmektedir." dedi.

Vali Tavlı, organize sanayi bölgelerindeki firmaları sanayi-üniversite köprüsünü güçlendirmek için Samsun Teknopark, OMÜ ve Samsun Üniversitesi'yle bir araya getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da gelişmekte olan ülkelerin teknoloji transferini yenilemekte zorunlu olduklarını söyledi.

Teknolojinin beraberinde getirdiği değer, dil ve kavramlarla her geçen gün kültür içindeki yerini yenilediğini söyleyen Ünal, şöyle konuştu:

"Biz, üniversitelerimiz arasında ortak çalışma zeminini güçlendirme arayışı içindeyiz. Bu arayışın bir sonucu olarak ortaya çıkan, Üniversite-Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ortaklığında ürettiğimiz ve mobil marketlerde yerini alan 'Jopsocial' adlı mobil uygulamada, yapay zeka yardımıyla, alanda uzmanlara erişimi kolaylaştıran ve hızlandıran projelerde ortaklık, staj, iş ve çalışan bulma açısından da uygunluğu ölçümleyebilmekteyiz. Zira teknolojik gelişme ve ürünler, onu geliştirebilecek beyinlerin, uygun yerlerde ve zamanlarda istihdamıyla mümkün olduğu her birimizin malumudur. Beyin göçü, bu nedenle risklidir."

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da başarı için ilk adımın, sonuç üretimine odaklanmak olduğunu vurguladı.

Teknolojiden değer üretme konusundaki bilgilerin, teknolojiden etki yaratmaya doğru olan bir dönüşümün temelini oluşturduğunu anlatan Mandal, şunları kaydetti:

"Ancak, bu dönüşümü gerçekleştirmek için ne yapmak istediğimizden çok, nasıl yapmak istediğimiz daha da önemli hale geliyor. İşbirliği üzerine konuşuyor olabiliriz ancak asıl ihtiyacımız olan birlikte iş yapma ve işbirliğiyle daha fazla sonuç üretme kültürünü benimsemektir. Teknoloji üretmek için işbirliği yeterli olabilir ancak etki oluşturmak için birlikte hareket etme ve işbirliği yapmak oldukça önemlidir, daha önce birçok kez üzerinde konuştuğumuz gibi. Bu nedenle, bugün burada daha fazla sonuç üretmek için çabalıyoruz. Hepimizin katkılarıyla, teknolojiyi etki yaratmaya dönüştürme yolunda adımlar atmaya hazırız."

Programa, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Murat Terzi, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, rektörler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu 8 Mayıs'ta sona erecek.





