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10, 12 ve 14 yaş altı Epe Açık Turnuvası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı

19.12.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10, 12 ve 14 yaş altı Epe Açık Turnuvası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı Epe Açık Turnuvası Kahramanmaraş'ta sona erdi.

Osman Sayın Spor Salonu'nda Kovid-19 tedbirleri altında düzenlenen turnuvaya, 15 ilden 266 sporcu katıldı.

Turnuvanın son gününde 10, 14 yaş altı kızlar ile 12 yaş altı erkekler epe kategorilerinde sporcular kürsü mücadelesi verdi.

10 yaş altı kızlarda Elif Nilhan Savur birinci, Beren Memişoğlu ikinci, Duru Özyapıcı ve Duru Ömerbaş ise üçüncü oldu.

12 yaş altı erkeklerde ise Can İbrahimoğlu birinci, Sarp Araydın ikinci, Can Helvacı ve Ömer Can ise üçüncülüğü elde etti.

14 yaş altı kızlarda de Zülal Can birinci, Dila Naz Eken ikinci, Derin Su Edis ve Berra Canbolat ise üçüncü oldu.

Turnuva dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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