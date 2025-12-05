MAGAZİN

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Beren Saat’in 'Gizli Profil' filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneleri olduğu belirtilen Beren Saat'in "Gizli Profil" filmi 19 Aralık'ta vizyona girmeyi bekliyordu. Caner Alper, Mehmet Binay’ın yönettiği film vizyon listesinden kaldırıldı.

Öznur Yaslı İkier

Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener’i buluşturan OGM Pictures imzalı "Gizli Profil" filmi Prime Video için çekilmişti.

Ardından da filmin kadrosu ve hikâyesiyle vizyonda karşılığının olacağı belirtilerek 19 Aralık’ta sinemalarda yayınlanmasına karar verilmişti.

Fakat cesur sahneleri olduğu belirtilen film bir anda 19 Aralık’taki vizyon listesinden çıkartıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Caner Alper, Mehmet Binay’ın yönettiği filmin vizyondan kaldırılma gerekçesinin yeterli hazırlığın yapılmaması olarak gösterildi. Başka vizyon bir tarih ise verilmedi.

FİLMİN KONUSU:

Gizli Profil filminde Beren Saat Rengin karakterine hayat veriyor. Rengin, ülkenin en tanınmış araştırmacı gazetecilerinden biridir. Yeni yazı dizisi için büyük bir konuyu araştıran Rengin, bu kez kendi kimliğini saklaması gereken bir süreçte Zeyno ile bir anlaşma yapar. Zeyno’nun yaşam tarzı, çevresi ve dünyaya bakışı, Rengin’in alıştığı hayattan tamamen farklıdır.

Bu farklılık, iki kadının arasında hem güçlü hem de kırılgan bir bağ yaratır. Başlangıçta yalnızca mesleki bir zorunluluk gibi görünen bu birliktelik, zamanla Rengin için kişisel bir yüzleşmeye dönüşür. Zeyno’nun özgür ve kontrolsüz görünen hayatı Rengin’in düzenli hayatını sarsarken, iki kadının yakınlığı da giderek derinleşir. Bu bağ, Rengin’in kariyerini ve itibarını tehlikeye atarken evliliğinde de ciddi çatlaklar oluşturur. Gizli Profil, iki kadının güç, güven ve kimlik üzerinden kurdukları ilişkileri merkezine alan; dostluk, dönüşüm ve kişisel sınırların bulanıklaştığı bir hikâye anlatır. Rengin ve Zeyno’nun yolları kesiştikçe her ikisi de kendi hayatlarındaki gizli gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

