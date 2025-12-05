SPOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! İşte Türkiye'nin muhtemel grubu

2026 FIFA Dünya Kupası'nın kura çekimi bugün ABD'nin başkenti Washington D.C.'de gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekiminde, Türkiye'nin finallere kalması durumunda karşılaşabileceği takımlar, maçların oynanacağı şehirler ve saatler belirlenecek. TFF'nin de yakından takip ettiği kura çekimi, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! İşte Türkiye'nin muhtemel grubu
Burak Kavuncu

ABD'de düzenlenecek dev turnuvanın kura çekimi bugün yapılıyor. Türkiye'nin finallere katılması halinde muhtemel rakipleri ve maç programı netleşecek.

Futbolseverlerin gözü bugün Washington D.C.'de! 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinin kura çekimi, John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde saat 20:00'de başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan bu dev turnuva, futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Kura çekimi, Türkiye'nin turnuvaya katılması durumunda karşılaşabileceği olası rakipleri ve maç programını belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri de kura çekimini yakından takip edecek. 2026 Dünya Kupası, format değişikliğiyle de dikkat çekiyor. Takım sayısının 32'den 48'e çıkarılması, turnuvanın heyecanını ve rekabetini artıracak. Bu değişiklik, daha fazla ülkeye Dünya Kupası'nda yer alma fırsatı sunarken, futbolun küreselleşmesine de katkı sağlayacak. Türkiye'nin finallere katılması halinde, yeni formatla birlikte daha zorlu bir mücadele vereceği kesin.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ!

2026 FIFA Dünya Kupası nda kura heyecanı! İşte Türkiye nin muhtemel grubu 1

  1. Torba: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya.
  2. Torba: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya.
  3. Torba: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika.
  4. Torba: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

KURA ÖNCESİ KURALLAR BELİRLENDİ!

2026 FIFA Dünya Kupası nda kura heyecanı! İşte Türkiye nin muhtemel grubu 2

Turnuvaya ev sahipliği yapacak Kanada, Meksika ve ABD, 1. torbada yer alırken kalan 39 ülke, ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildi.

FIFA sıralamasına göre yarı finallerde iki ayrı yol belirlenirken ilk sıradaki takım (İspanya) ve ikinci sıradaki takım (Arjantin) ile üçüncü (Fransa) ve dördüncü (İngiltere) takımların finalden önce karşılaşmaması sağlanacak.

Hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takım dahil edilmeyecek. Bu durum, 16 takımla temsil edilen UEFA hariç tüm konfederasyonlar için geçerli olacak. Her grupta en az bir, en fazla iki UEFA takımı bulunacak.

TURNUVAYA RENK KATACAKLAR

2026 FIFA Dünya Kupası nda kura heyecanı! İşte Türkiye nin muhtemel grubu 3

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, taraftarların güçlü rakiplerle karşılaşmak yerine, gruptan çıkma şansı daha yüksek olan takımlarla eşleşme temennisinde bulunduğu görülüyor. Ancak, Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvada kolay rakip bulunmadığı ve her maçın final niteliğinde olduğu da unutulmamalı. Kura çekimi sadece Türkiye için değil, diğer ülkeler için de büyük bir öneme sahip. Turnuvanın favorileri olarak gösterilen Brezilya, Arjantin, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi takımların hangi gruplarda yer alacağı, turnuvanın gidişatını önemli ölçüde etkileyecek. Ayrıca, sürpriz takımların da kura çekimiyle birlikte ortaya çıkabileceği ve turnuvaya renk katabileceği düşünülüyor.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ ÖNCESİ TÜRKİYE’NİN RAKİPLERİ KİMLER?

2026 FIFA Dünya Kupası nda kura heyecanı! İşte Türkiye nin muhtemel grubu 4

2026 Mart’ta Avrupa PlayOff C’de mücadele edecek A Milli Takımımız, yarı finalde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre Ay-Yıldızlılar rakibini elerse, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. O karşılaşmadan galipm gelmemiz halinde Millilerimiz Dünya Kupası gruplarında yer almaya hak kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi, futbol dünyasının heyecanla beklediği bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin finallere katılması durumunda muhtemel rakiplerinin belli olacağı bu önemli günde, tüm gözler Washington D.C.'ye çevrilecek. Kura çekimi sonrasında, Türkiye'nin Dünya Kupası hedefi doğrultusunda atacağı adımlar ve yapacağı hazırlıklar yakından takip edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Romanya Kosova Slovakya Türkiye son dakika dünya kupası grup milli takım tff
