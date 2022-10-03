10. Boğaziçi Film Festivali'nde iki yeni ödül verilecek

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek "10. Boğaziçi Film Festivali"nin ulusal ve uluslararası film yarışmaları kapsamında verilen ödüllerine bu yıl iki yeni ödül eklendi.
Festivalden yapılan açıklamaya göre, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından geçen nisan ayında hayatını kaybeden eleştirmen ve gazeteci Agah Özgüç anısına bir filme 'SİYAD Ödülü" verilecek.
Yarışmada, ayrıca Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu (FEDEORA) tarafından Venedik, San Sebastian ve Karlovy Vary gibi pek çok film festivalinde verilen "FEDEORA Ödülü" takdim edilecek. Bu ödülle sinema sektöründe uluslararası alanda iletişimin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığıyla gerçekleştirilecek festivalle ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.
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