10. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi hazır

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, 21-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek "10. Boğaziçi Film Festivali"nin afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalin bu yılki afişini Ege Öztayfun hazırladı.

Modern çizgilere yer veren, festivalin dinamik ve doğal yapısının ön plana çıkarılması istenen afiş, İstanbul Boğazı'nı çağrıştıran ve festivalin sembolü olan yunus motifine yer veriyor.

Tasarımda yer verilen şekil ve renklerin ön kısmında ise siyah rengin kullanımıyla festivalin 10. yılına vurgu yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, TRT'nin de Kurumsal İş Ortaklığı sağladığı festivalde, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileri sinema takipçileriyle buluşacak.

Festivale dair güncel bilgilere www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor.

