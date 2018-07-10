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Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.07.2018 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye'yi şaşırtan Batuhan Karadeniz transferi... 10 gün önce Karabükspor'un transfer ettiğini duyurduğu Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor'a imza attı.

Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Batuhan Karadeniz, bu transferle 9. takımına imza attı. 2 yıl boyunca mavi-lacivertli formayı giyecek olan Karadeniz, 20 gol atma sözü verdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da bu sene bambaşka bir Batuhan Karadeniz izleneceğini belirterek, transferin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KARABÜKSPOR 10 GÜN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Bu arada Kardemir Karabükspor, 30 Haziran'da yapılan açıklamada Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini duyurmuştu.

Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, Batuhan Karadeniz'le ön anlaşma yaptıklarını ve Batuhan Karadeniz'in Karabük'teki kampa dahil edileceğini söylemişti.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, özellikle Play-Off döneminde gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Beşiktaş PAF takımında futbola başlayan Batuhan Karadeniz, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi. Batuhan Karadeniz, 2 defa U15, 26 defa U16, 28 defa U17, 2 defa U21, 2 defa da A Milli Takım formalarını giyerken; toplamda 60 milli maça çıkan Batuhan 45 gol attı.

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