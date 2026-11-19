Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) 7. haftanın en iyi beşi açıklandı.

Galatasaray’ın Nijeryalı oyuncusu Chimezie Metu, Legia Warszawa karşısındaki performansıyla haftanın takımında yer aldı. 7. haftanın takımına Metu’nun yanı sıra Cibona’dan Rickey McGill, AEK BC’den Frank Bartley, Pallacanestro Reggiana’dan JT Thor ve Salon Vilpas’tan Mikael Aalto seçildi.

Galatasaray’ın Legia Warszawa’yı 88-81 mağlup ettiği karşılaşmada Chimezie Metu, 20 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Nijeryalı oyuncu, mücadeleyi 29 verimlilik puanıyla tamamladı.

Haftanın takımında yer alan diğer oyunculardan Frank Bartley, AEK BC’nin 25 sayı geriden gelerek 90-89 kazandığı karşılaşmada 35 sayı, 8 ribaund ve 5 asist üretti. Pallacanestro Reggiana’nın BC Juventus Utena’yı 102-95 mağlup ettiği mücadelede JT Thor, 15’te 13 saha içi isabetiyle 31 sayı, 5 ribaund ve 3 top çalma kaydetti. Bartley ve Thor, 38’er verimlilik puanıyla haftanın öne çıkan isimleri oldu.

Cibona’nın SIG Strasbourg’u 101-79 yendiği maçta Rickey McGill, 22 sayı, 9 asist, 4 ribaund ve 3 top çalmayla oynarken Salon Vilpas’ın Windrose Giants Antwerp’i 104-95 mağlup ettiği karşılaşmada Mikael Aalto, 25 sayı, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 7. haftanın oyuncusu ise taraftarların katıldığı oylamayla belirlenecek. Oylamanın galibi cuma günü organizasyonun sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır