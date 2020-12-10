YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. 10 Günde 14 bin 109 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

10 Günde 14 bin 109 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.12.2020 13:07 | Son Güncelleme

Korona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber Adıyaman’da son 10 günde 14 bin 109 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı.Tüm Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber tedbirler alıp denetimler yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 1 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında 14 bin 195 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirirken bin 194 araç ise kontrol edildi.Denetimlerde 161 kişiye kısıtlamasına uymadığından 9 kişiye ise karantina kurallarını ihlal etmekten haklarında işlem yapıldı.

10 Günde 14 bin 109 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Korona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber Adıyaman’da son 10 günde 14 bin 109 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı.
Tüm Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber tedbirler alıp denetimler yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 1 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında 14 bin 195 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirirken bin 194 araç ise kontrol edildi.
Denetimlerde 161 kişiye kısıtlamasına uymadığından 9 kişiye ise karantina kurallarını ihlal etmekten haklarında işlem yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda iş yeri kapanış saatine uymayan 6 iş yerine de cezai işlem gerçekleştirdi.

10 Günde 14 bin 109 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:25
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.