UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'de Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'nin 56. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool galibiyetinin ardından Shakhtar Donetsk'i de mağlup eden Fenerbahçe, Devler Ligi'nde üst üste ikinci kez üç puana uzandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu da takımın başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanarak görevine galibiyetle başladı. Bir dönem aynı takımda forma giydiği Arda Turan'a karşı elde ettiği bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 8'e çıkardı ve ilk 24 hedefinde önemli bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın ardından Avrupa basını, Fenerbahçe'nin galibiyetini ve Shakhtar Donetsk'in yaşadığı düşüşü geniş şekilde değerlendirdi. İşte öne çıkan yorumlar...

AVRUPA BASININDA MURIQI MANŞETLERİ SÜSLEDİ

İspanyol gazetesi AS, Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrolü oynayan Vedat Muriqi'yi ön plana çıkardı. Liverpool karşılaşmasının ardından Shakhtar Donetsk filelerini de havalandıran Kosovalı golcünün, takımına bir kez daha üç puanı getirdiği vurgulandı.

Haberde Fenerbahçe'nin karşılaşmanın başlangıcında topu rakibine bıraktığı, ancak İsmail Yüksek'in orta sahadaki etkinliğiyle oyunun kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. Kerem Aktürkoğlu'nun kanattaki performansı da övgü aldı.

AS, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'ın turnuvaya iyi başlamasına rağmen son haftalarda gerileme yaşadığını ve üst tura çıkma ihtimalinin tehlikeye girdiğini yazdı. Haberde, "Muriqi, Arda Turan'ı cezalandırdı. Fenerbahçe'nin forvet oyuncusunun tek golü galibiyeti getirdi ve Shakhtar'ın turu geçme şansını zorlaştırdı. Türk takımı 16. sıraya kadar yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA BASINI SHAKHTAR'IN DÜŞÜŞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna basınından Blik, Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez 1-0'lık skorla mağlup olmasını gündeme taşıdı. Haberde, Ukrayna temsilcisinin yüzde 55 ile daha fazla topa sahip olmasına rağmen yalnızca iki isabetli şut çekebildiği, Fenerbahçe'nin ise beş kez kaleyi bulduğu aktarıldı.

Ülkenin kamu yayıncısı Suspilne Sport da Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Shakhtar'ın ilk 24 takım arasındaki yerini kaybetmesine dikkat çekti. Inter ve Sporting karşılaşmalarından da puansız ayrılan Ukrayna ekibinin, maçın son bölümünde skoru değiştirecek fırsatları değerlendiremediği belirtildi.

Tribuna ise Shakhtar Donetsk'in Türk takımlarına karşı yakaladığı 12 maçlık yenilmezlik serisinin Fenerbahçe karşısında sona erdiğini yazdı. Dört puanda kalan Ukrayna temsilcisinin 26. sıraya gerilediği ve bu sezon ilk kez play-off hattının dışında kaldığı vurgulandı.

İNGİLİZ BASININDAN FENERBAHÇE'YE ÖVGÜ

İngiliz gazetesi The Sun, Fenerbahçe'nin galibiyetini "Türk Lokumu" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, gergin geçen mücadelede Muriqi'nin attığı golün sarı-lacivertlilere Devler Ligi'nde kritik bir galibiyet kazandırdığı ifade edildi.

BBC ise Fenerbahçe'nin Stamford Bridge'de aldığı üç puanla eleme turlarına yükselme umutlarını güçlendirdiğini belirtti. Liverpool karşısında elde edilen galibiyetin ardından Avrupa'da üst üste ikinci kez kazanan sarı-lacivertlilerin çıkışına dikkat çekildi.

MURIQI İÇİN PORTEKİZ VE İTALYA'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

İtalyan basınından Tutto Mercato, Muriqi'nin performansını ön plana çıkararak Kosovalı futbolcuyu "Korsan" lakabıyla andı. Golcü oyuncunun üst üste kritik maçlarda fark yarattığı ve Fenerbahçe'nin transferinden önemli kazanımlar elde ettiği ifade edildi. Haberde Muriqi'nin performansının, Lukaku'nun hücum hattında neden daha az ön plana çıktığını da açıkladığı değerlendirmesi yapıldı.

Portekiz'in A Bola gazetesi ise Fenerbahçe'nin elde ettiği başarının tarihi boyutuna dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin, 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maç kazandığı hatırlatıldı. Liverpool galibiyetinin ardından Shakhtar Donetsk karşısında da kazanan Fenerbahçe'nin 18 yıllık hasrete son verdiği vurgulandı.

İŞTE ATILAN BAŞLIKLAR

AS: MURIQI YİNE SAHNEYE ÇIKTI

BLIK: SHAKHTAR'DAN ÜST ÜSTE 3. 1-0'LIK MAĞLUBİYET

SUSPILNE SPORT: SHAKHTAR PLAY-OFF HATTININ DIŞINDA KALDI

TRIBUNA: 12 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

THE SUN: TÜRK LOKUMU

BBC: FENERBAHÇE TUR UMUTLARINI GÜÇLENDİRDİ

TUTTO MERCATO: KORSAN YİNE FARK YARATTI

A BOLA: 18 YILLIK HASRET SONA ERDİ