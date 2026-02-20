10 ilde 'bahis ve şike' operasyonu! Aralarında kulüp yöneticileri de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Futbolda bahis’ soruşturması kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU!

BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE” olarak bilinen soruşturma kapsamında;

Profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda; bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11. maddesine muhalefet iddiası ile 20.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak arama el koyma işlemi yapılarak gözaltı tedbiri uygulanmıştır.

Operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanmış olup diğer 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam etmektedir.

Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

1 FİRARİ ARANIYOR!

DHA'nın haberine göre İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

GÖZALTILAR SÜRÜYOR...

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.